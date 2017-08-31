Аналитик: изменение числа военных США в Афганистане мало на что влияет

Пентагон назвал численность американских военнослужащих в Афганистане. В эфире радио Sputnik аналитик Никита Мендкович выразил мнение, что озвученная цифра в 11 тысяч человек – "косметическая мера".

Численность войск США в Афганистане составляет примерно 11 тысяч военнослужащих, сообщил директор объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

"Согласно новой упрощенной методологии учета, общая численность войск в Афганистане составляет около 11 тысяч (военнослужащих)", – сказал Маккензи на брифинге.

Он напомнил, что ранее Пентагон придерживался цифры в 8,4 тысячи военнослужащих.

Маккензи пояснил, что в это число входят военнослужащие, которые помогают готовить местные силы безопасности Афганистана, контртеррористические силы по обеспечению операций. Генерал добавил, что в рамках новой стратегии могут быть незначительные изменения в численности американских войск в Афганистане.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович считает это "косметической мерой". Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

"Недавно (президент США Дональд) Трамп объявил о принятии новой стратегии в Афганистане – хотя, скорее всего, речь идет о временных мерах. Напомню, что Трамп заявил о решении ввести туда дополнительно около четырех тысяч человек. Что мы и наблюдаем, судя по новым оценкам численности войск. Но здесь важен практический аспект: изменение числа находящихся в Афганистане военных мало на что влияет. Это, скорее, косметическая мера. И восьми тысяч человек, и одиннадцати тысяч человек для улучшения ситуации в Афганистане недостаточно. На текущий момент афганская армия с этими задачами не справляется. В связи с этим американские военные уже давно рекомендовали увеличить воинский контингент в Афганистане. Но для того, чтобы он начал влиять на ситуацию, необходимо, чтобы, во-первых, он начал более активно участвовать в боевых действиях, а во-вторых, его надо увеличить на более значительную цифру", – считает Никита Мендкович.