Аналитик: изменение числа военных США в Афганистане мало на что влияет

Численность войск США в Афганистане составляет примерно 11 тысяч военнослужащих, сообщил директор объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.
Он напомнил, что ранее Пентагон придерживался цифры в 8,4 тысячи военнослужащих.
Маккензи пояснил, что в это число входят военнослужащие, которые помогают готовить местные силы безопасности Афганистана, контртеррористические силы по обеспечению операций. Генерал добавил, что в рамках новой стратегии могут быть незначительные изменения в численности американских войск в Афганистане.
Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович считает это "косметической мерой". Своим мнением он поделился с радио Sputnik.
"Недавно (президент США Дональд) Трамп объявил о принятии новой стратегии в Афганистане – хотя, скорее всего, речь идет о временных мерах. Напомню, что Трамп заявил о решении ввести туда дополнительно около четырех тысяч человек. Что мы и наблюдаем, судя по новым оценкам численности войск. Но здесь важен практический аспект: изменение числа находящихся в Афганистане военных мало на что влияет. Это, скорее, косметическая мера. И восьми тысяч человек, и одиннадцати тысяч человек для улучшения ситуации в Афганистане недостаточно. На текущий момент афганская армия с этими задачами не справляется. В связи с этим американские военные уже давно рекомендовали увеличить воинский контингент в Афганистане. Но для того, чтобы он начал влиять на ситуацию, необходимо, чтобы, во-первых, он начал более активно участвовать в боевых действиях, а во-вторых, его надо увеличить на более значительную цифру", – считает Никита Мендкович.
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