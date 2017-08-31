Эксперт: отправка США кораблей в Балтийское море – демонстрация раздражения

Американские корабли прибудут в Балтийское море перед учениями "Запад-2017". При этом, как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин, средств наблюдения за белорусско-российскими стратегическими учениями у США и без того более чем достаточно.

Президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с делегацией конгресса США заявила, что корабли ВМС США прибудут осенью в Балтийское море в связи с предстоящими белорусско-российскими учениями "Запад-2017".

Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.

"Перед предстоящими учениями "Запад" США осуществляют обязательства по обороне Литвы. В Литве дислоцированы военнослужащие США и техника, миссия воздушной полиции НАТО усилена дополнительными истребителями. Осенью ожидается прибытие военных кораблей США в Балтийское море", – приводит слова Грибаускайте в среду пресс-служба президентского дворца.

Американские истребители приземлились на авиабазу ВВС Литвы в Шяуляе во вторник, 29 августа. По данным Минобороны Литвы, с 1 сентября миссию воздушной полиции НАТО над тремя балтийскими странами будут выполнять американские военнослужащие с базы Lakenheath, дислоцированные в Великобритании. С начала мая миссию осуществляли ВВС Польши.

Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев заявил, что ажиотаж, поднимаемый рядом иностранных государств в связи с совместными белорусско-российскими военными учениями "Запад-2017", непонятен с учетом наращивания сил НАТО у границ Белоруссии и РФ. Президент Белоруссии неоднократно отмечал, что эти учения будут открыты для иностранного наблюдения.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что средств наблюдения за белорусско-российскими стратегическими учениями у США более чем достаточно.

"Это средства технической разведки, это и агентурная разведка. Кроме того, их приглашали на эти учения в качестве наблюдателей. На территории Восточной Европы, в Прибалтике развернуты центры информационной и кибервойны, которые отслеживают информацию с территорий России и Белоруссии. То есть никаких проблем, чтобы отслеживать характер этих учений, у американцев нет. Но им нужны акты демонстрации раздражения российской политикой на западном направлении, где они выставляют Россию "агрессором". А собственные действия, связанные с накапливанием войск, систем ПРО, проведением учений, направленных против России – все это они оставляют за кадром и начинают заводить песню про то, как "агрессор-Россия" хочет напасть на Литву", – сказал Борис Рожин.

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