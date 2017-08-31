Мнение: власти и оппозиция в Сирии понимают – их страну использовали

Комитеты примирения в Сирии провели первую совместную видеоконференцию. Политолог Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что процесс сближения оппозиции и властей провинций, входящих в зоны деэскалации, достаточно надежен.

Участники видеомостов между представителями вооруженной оппозиции и властей сирийских провинций, входящих в зоны деэскалации, отметили положительную роль прямого обсуждения вопросов национального примирения и возвращения местного населения к мирной жизни.

В первой итоговой совместной видеоконференции приняли участие представители комитетов национального примирения, действующих в зонах деэскалации "Хомс", "Восточная Гута" и на юго-западе страны в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Трансляция совместного заседания велась из городов Деръа, Дамаск, Хомс и Латакия. В составы комитетов вошли представители органов самоуправления провинций, оппозиции и российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Это наша первая видеоконференция именно в этом формате, когда мы работаем объединенно со всеми комитетам национального примирения. Безусловно, все наши действия направлены исключительно на восстановление мира", – сказал командующий группировкой войск российских ВС в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин, поблагодарив участников диалога.

Ранее сообщалось, что власти провинций Деръа, Дамаск и Хомс впервые за время войны провели телемосты с представителями вооруженной оппозиции, находящимися в зонах деэскалации, и обсудили с ними прерванный из-за войны учебный процесс в школах и гуманитарную ситуацию. По заявлению участников диалога, это стало новым этапом восстановления мирной жизни и политического урегулирования военного кризиса. Инициатором проведения во всех случаях выступили российские военные.

Ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что процесс сближения оппозиции и властей провинций, входящих в зоны деэскалации, достаточно надежен.

"Считаю, что это позитивное движение надежно. И гарантом этой надежности является тот факт, что и сторонники (президента Сирии) Башара Асада, и оппозиция понимают, что их страну внешние силы использовали для своих грязных игр. Они поняли, что им надо начинать налаживать нормальную мирную жизнь. А те, кто до сих пор воюет, это иностранные наемники, которые пришли туда из разных стран с целью агрессии против Сирии. С помощью России все заинтересованные стороны сели за стол переговоров, смогли увидеть и услышать друг друга. Этот телемост – это очень правильный и своевременный шаг, который заставит этих людей доверять друг другу. Россия доказала за период сирийского конфликта, что она заинтересована в мирном урегулировании этого конфликта, что она свое слово держит. Люди прониклись доверием к попыткам и стремлениям России поставить точку в этой гражданской войне. Процесс, который идет между оппозицией и правительственными силами – это путь к примирению", – сказал Араик Степанян.

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