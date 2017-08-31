США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: власти и оппозиция в Сирии понимают – их страну использовали

11:4231.08.2017
0610
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПортрет Башара Асада в КамышлыПортрет Башара Асада в Камышлы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Комитеты примирения в Сирии провели первую совместную видеоконференцию. Политолог Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что процесс сближения оппозиции и властей провинций, входящих в зоны деэскалации, достаточно надежен.

Участники видеомостов между представителями вооруженной оппозиции и властей сирийских провинций, входящих в зоны деэскалации, отметили положительную роль прямого обсуждения вопросов национального примирения и возвращения местного населения к мирной жизни.

В первой итоговой совместной видеоконференции приняли участие представители комитетов национального примирения, действующих в зонах деэскалации "Хомс", "Восточная Гута" и на юго-западе страны в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Трансляция совместного заседания велась из городов Деръа, Дамаск, Хомс и Латакия. В составы комитетов вошли представители органов самоуправления провинций, оппозиции и российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Военные США занимают позиции возле деревни Дарбасия, Сирия
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Политолог о заявлении спецпредставителя США: американцы в Сирии проиграли
"Это наша первая видеоконференция именно в этом формате, когда мы работаем объединенно со всеми комитетам национального примирения. Безусловно, все наши действия направлены исключительно на восстановление мира", – сказал командующий группировкой войск российских ВС в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин, поблагодарив участников диалога.

Ранее сообщалось, что власти провинций Деръа, Дамаск и Хомс впервые за время войны провели телемосты с представителями вооруженной оппозиции, находящимися в зонах деэскалации, и обсудили с ними прерванный из-за войны учебный процесс в школах и гуманитарную ситуацию. По заявлению участников диалога, это стало новым этапом восстановления мирной жизни и политического урегулирования военного кризиса. Инициатором проведения во всех случаях выступили российские военные.

Ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что процесс сближения оппозиции и властей провинций, входящих в зоны деэскалации, достаточно надежен.

"Считаю, что это позитивное движение надежно. И гарантом этой надежности является тот факт, что и сторонники (президента Сирии) Башара Асада, и оппозиция понимают, что их страну внешние силы использовали для своих грязных игр. Они поняли, что им надо начинать налаживать нормальную мирную жизнь. А те, кто до сих пор воюет, это иностранные наемники, которые пришли туда из разных стран с целью агрессии против Сирии. С помощью России все заинтересованные стороны сели за стол переговоров, смогли увидеть и услышать друг друга. Этот телемост – это очень правильный и своевременный шаг, который заставит этих людей доверять друг другу. Россия доказала за период сирийского конфликта, что она заинтересована в мирном урегулировании этого конфликта, что она свое слово держит. Люди прониклись доверием к попыткам и стремлениям России поставить точку в этой гражданской войне. Процесс, который идет между оппозицией и правительственными силами – это путь к примирению", –  сказал Араик Степанян. 

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.


Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена