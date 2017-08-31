Политолог о заявлении спецпредставителя США: американцы в Сирии проиграли

В Вашингтоне заявили о недовольстве эвакуацией боевиков ИГ* с сирийско-ливанской границы в провинцию Дейр-эз-Зор. Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik объяснил эту реакцию тем, что США хотели бы перехватить инициативу в Сирии, хотя бы формально.

Представитель президента США в коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* Бретт Макгерк раскритиковал соглашение об эвакуации боевиков из Западного Каламуна (территория Сирии, граничащая с Ливаном) в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.

Боевики ИГ* и члены их семей в понедельник, 28 августа, были вывезены с ливано-сирийской границы в город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии в обмен на предоставление информации о захваченных в плен ливанских военнослужащих и бойцах "Хезболлах". Ливанская сторона получила тела восьми солдат. На сегодняшний день проводится анализ ДНК с целью подтверждения личности погибших.

"Террористы ИГ* должны быть убиты на поле битвы, а не перевозиться на автобусе через Сирию к иракской границе без согласия Ирака. Наша коалиция поможет проследить за тем, чтобы эти террористы никогда не смогли попасть в Ирак или сбежать из того, что осталось от их умирающего "халифата"", – написал Макгерк в своем официальном Twitter.

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" совместно с сирийской армией с одной стороны границы и ливанская армия с другой начали операцию по освобождению от ИГ* территорий на сирийско-ливанских рубежах. Военным удалось отвоевать десятки квадратных километров захваченных территорий. В воскресенье сирийские военные одобрили сделку по выводу из района Западный Каламун на границе с Ливаном оставшихся боевиков группировки ИГ*, которые попали в окружение.

Реакцию США в эфире радио Sputnik прокомментировал кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев.

"Наши американские партнеры понимают, что у них не остается времени для того, чтобы перехватить инициативу в Сирии, поэтому нужно каким-то образом привязаться хотя бы к минимальному поводу и сломать позитивную тенденцию развития обстановки в этой стране. Как-то зацепиться за любое событие с любыми участниками, но попытаться вернуть себе инициативу, хотя бы формально. Они заявили, что оставляют за собой право "отбомбиться" по колонне, которая пройдет по территории, контролируемой войсками Башара Асада, чтобы спровоцировать, например, реакцию российских средств ПВО. Поэтому это попытка мелкой и недорогой провокации. И это отражает стратегическую ситуацию: американцы в Сирии проиграли", – отметил Дмитрий Евстафьев.

По словам эксперта, Западный Каламун стратегически важен для всех заинтересованных сторон.

"Район Каламуна ценен тем, что находится в таком месте, откуда можно поддавливать правительство не только Сирии, но и Ливана, и, управляя активностью боевиков, создавать там дополнительную напряженность. Эти боевики на востоке Сирии, в том же самом Дейр-эз-Зоре, "погоды" не делают. Поэтому со стратегической, да и с гуманитарной точки зрения, действия союзников Башара Асада абсолютно оправданны", – сказал Дмитрий Евстафьев.

*Террористическая организация, запрещена в России

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!