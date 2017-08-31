Эксперт о словах Макрона про диалог с РФ: сложно понять, когда он искренен

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о важности диалога с Россией по Украине. Политолог Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что французский лидер в данной ситуации ведет себя несколько непоследовательно.

Франция и Россия имеют разногласия по ситуации на Украине, но солидарны по вопросам климатической политики, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Point, цитаты из которого приводит агентство Рейтер.

"По Украине у нас абсолютное разногласие с (президентом России) Владимиром Путиным", – сказал Макрон. Несмотря ни на что, Франция "запустила диалог с Россией, между гражданскими обществами", отметил французский президент, говоря о встрече с российским лидером, которая прошла в Версале в конце мая.

"Также у нас есть вопросы, в которых мы согласны, в частности, по политике в области климата", – сказал Макрон.

Он добавил, что есть совместный прогресс и по сирийскому вопросу. "Если Владимир Путин поможет мне продвигаться вперед (по вопросам химического оружия и гуманитарных соглашений), мы сможем получить точки сближения", – подчеркнул французский лидер.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что тон Макрона не соответствует ситуации.

"Такой тон мне не очень нравится. Если Франция заинтересована в диалоге для решения конкретных международных проблем, который несет сбалансированность и стабильность, это было бы здорово. А так получается по принципу, что кто-то кому-то в чем-то должен помочь. Сирия, Украина, соглашения по климату – это не часть Франции, а международные проблемы. И здесь нужно говорить о равноправном диалоге, а не о том, кто кому должен помогать и кому в чем уступать", – сказал Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в украинском вопросе Макрон ведет себя непоследовательно.

"Существует механизм "нормандской четверки", и не Макрон его создавал. Но деятельность буксует, потому что Украина саботирует выполнение имеющихся договоренностей. Участники процесса (Германия и Франция) могли бы оказать на нее давление. Но пока я этого не вижу. Макрон делает заявления о готовности к переговорам, но не нужно забывать, что некоторое время назад он встречался с (президентом Украины Петром) Порошенко и назвал прямым текстом Россию "агрессором". Возникает много вопросов, где он говорит искренне, а где просто занимается демагогией", – отметил политолог.

Комментируя слова Макрона о готовности к диалогу с Россией, Владимир Оленченко напомнил, что этот диалог уже идет.

"Основательные переговоры между Макроном и Путиным состоялись еще в мае. И теперь, спустя практически три месяца, ни с того ни с сего встрепенуться и говорить "мы готовы к переговорам" – это надо понимать так, что "я не забыл о переговорах, и мы их обязательно будем продолжать", или вдруг обеспокоился, как бы не оказаться на обочине процесса. Его заявления перекликаются с заявлениями американцев по Украине, я имею в виду спецпредставителя США Курта Волкера. И к тому же популярность Макрона в стране стремительно падает, поэтому нельзя исключать вариант, что это адресовано внутренней политике, населению Франции", – предположил политолог.

Президент России Владимир Путин посетил Версаль по приглашению Макрона 29 мая. Основными темами прошедших переговоров стали двусторонние отношения, ситуация в Сирии и на Украине. По словам российского лидера, во время общения стороны искали точки соприкосновения по основным международным проблемам, и, похоже, их удалось найти.

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