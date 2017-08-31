Политолог о "деле РФ" в США: элиты хоронят проект Трампа

Участник встречи сына президента Дональда Трампа и адвоката Натальи Весельницкой дал показания спецпрокурору США, сообщают СМИ. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik отметил, что в США антироссийскую истерию используют как инструмент.

Лоббист Ринат Ахметшин, присутствовавший на встрече сына президента США Дональда Трампа и российского адвоката Натальи Весельницкой, дал показания под присягой специальному жюри, составленному спецпрокурором по "российскому делу" Робертом Мюллером, сообщает газета Financial Times со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией.

Ахметшин дал показания под присягой в пятницу, 11 августа, его выступление длилось несколько часов, отмечают источники издания.

Сам Ахметшин, "гражданин США, сохранивший российский паспорт", отказался комментировать свое появление перед коллегией присяжных. "Не знаю, о чем вы говорите, я не даю никаких комментариев ", — сказал он в интервью газете. При этом он подчеркнул, что "с почтением" относится к расследованию, которое ведет Мюллер, и готов сотрудничать со следователями.

Ранее старший сын президента США Дональда Трампа стал участником очередного политического скандала в США. СМИ узнали, что в июне 2016 года Трамп-младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Сам Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. По его словам, на встрече обсуждалась проблема усыновления детей, что и было целью беседы, а информация о наличии компромата была использовано лишь как предлог для встречи.

В эфире радио Sputnik политолог, публицист Леонид Крутаков высказал мнение, что реальное положение дел никого в Вашингтоне не интересует.

"Я уверен, что там нет ничего криминального. Но вопрос же не в том, что реально происходит. Как говорил патриарх американской политики (Генри) Киссинджер, в политике важно не то, что есть на самом деле, а то, что кажется. Вот американские элиты и создают кажущуюся реальность, которая заключается в том, что, мол, Трамп несамостоятелен, а нынешняя администрация, ее политика и провозглашенный проект американского протекционизма координируется Россией. В такой ситуации любое лыко в строку. Поэтому любое упоминание России, кто-то с кем-то глазами встретился – это будет в прессе", — сказал Леонид Крутаков.

По его словам, все направлено против проекта, благодаря которому Дональд Трамп победил на выборах. Антироссийская истерия в данном случае используется как инструмент, считает политолог.

"Поведение американской элиты, которая сплотилась против Трампа, означает, что они хоронят проект, благодаря которому Трамп победил. Он провозгласил проект промышленного возрождения Америки. И если этот проект уничтожается – что взамен? Ничего не остается, кроме проекта, за которым стояла (Хиллари) Клинтон, – военизированной глобализации. Вот главная угроза. США себя в другом проекте не мыслят. Трампа повязали по рукам и ногам, и все зависит от того, насколько он готов отступать и уступать. Идет слом того проекта, с которым пришел Трамп, и за которым стояли определенные силы и люди. Их сейчас ломают через колено. И чем больше они разгоняют антироссийскую истерию, тем меньше шансов на диалог", — отметил Леонид Крутаков.

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