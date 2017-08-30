Эксперт о производстве сжиженного газа на Украине: у Киева нет возможностей

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Украина должна наладить собственное производство сжиженного газа, компенсировав тем самым "заблокированные объемы поставок из России". Эксперт Сергей Правосудов в эфире радио Sputnik оценил перспективы Киева.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Антимонопольному комитету страны разобраться с резким подорожанием в стране сжиженного газа.

На Украине за последнее время резко подорожал сжиженный газ, стоимость литра этого вида топлива на заправках выросла с 11 до 16 гривен (примерно с 40 до 60 центов).

"Резкое подорожание цен на сжиженный газ является неприемлемым и не останется без реакции властей. Дал поручение Антимонопольному комитету принять все меры для того, чтобы не допустить монопольного положения и роста цены. Будут проверены все поставщики газа. И если будет установлен факт получения монопольно высокой прибыли, те, кто это допустил, будут оштрафованы", – заявил президент в среду во Львовской области, слова президента также приводятся на его странице в Facebook.

Кроме того он заявил, что в перспективе Украина должна наладить собственное производство сжиженного газа, "и заблокированные объемы поставок из России должны быть компенсированы украинским производством".

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов считает перспективы Киева в наращивании добычи газа на Украине "туманными".

"Если посмотреть на ресурсную базу Украины, то там нет возможности серьезно увеличить добычу. У них (украинцев) были серьезные надежды на залежи сланцевого газа, но коммерческих открытий не было обнаружено. Поэтому говорить о том, что можно будет существенно увеличить добычу, не приходится. Да, на Украине есть добыча, иногда она чуть больше, иногда чуть растет, иногда снижается. Но она как была годами в пределах 20 млрд кубометров, так она и есть сейчас. Так что ожидать какого-то существенного изменения, по крайней мере, в ближайшее время, не приходится", – сказал Сергей Правосудов в эфире радио Sputnik.

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