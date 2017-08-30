Мнение: ситуация с журналисткой Первого канала – ход Киева в информвойне

Журналистку Первого канала Анну Курбатову принудительно вернут в Россию, сообщили в СБУ. Политолог Павел Салин в эфире радио Sputnik прокомментировал задержание российской журналистки на Украине.

Журналистку Первого канала Анну Курбатову принудительно вернут в Россию, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в Facebook.

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения", – написала Гитлянская.

По ее словам, "так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину".

Ранее стало известно, что Курбатова была похищена неизвестными в Киеве. Ее схватили недалеко от дома, посадили в машину и увезли. Первый канал не исключил задержания журналистки сотрудниками СБУ. Отмечается, что в адрес Курбатовой ранее поступали угрозы, например, после репортажа о Дне независимости Украины.

В Кремле заявили, что не располагают информацией о похищении Курбатовой, но приложат все усилия для прояснения ситуации. После инцидента российское посольство в Киеве направило запрос в правоохранительные органы и ноту украинскому МИД, потребовав принять меры по освобождению журналистки.

Накануне стало известно, что Курбатова попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". Корреспондент в последнее время занималась освещением событий на Украине. Последние ее сюжеты рассказывали о высылке испанских журналистов из Киева, а также о параде в честь Дня независимости в украинской столице с участием войск стран НАТО.

Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин считает, что Украина предприняла очередной шаг в информационной войне против России.

"Что касается целей, это обычный ход в информационной войне, которая идет между Украиной и Россией, и последние три года Россия в ней явно выигрывает. А если ты не можешь выигрывать за счет качества контента, оперативности его распространения и прочих инструментов, то необходимо попросту нейтрализовать саму информационную структуру противника на своей территории. Что украинские власти и делают", – сказал Павел Салин в эфире радио Sputnik.

И в данном случае, по его мнению, вряд ли стоит ждать какой-либо негативной реакции со стороны Запада.

"Запад давно демонстрирует двойные стандарты – есть свои страны и политические режимы, а есть не свои. И своим позволено гораздо больше. Смысл, конечно, есть обратиться в международные организации журналистов, ведь существуют действия, которые просто необходимо предпринимать, даже если они не принесут никакого результата. А результата, наверно, действительно не будет. Потому что эти организации хоть и являются независимыми элементами гражданского общество, но, тем не менее, встроены в большую политическую систему Запада", – считает политолог.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе, регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. Так, в середине августа власти выдворили из Украины специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян.

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