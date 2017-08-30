Эксперт: в Германии тема вывода ядерного оружия США становится трендом

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль выступил за вывод американского ядерного оружия из Германии. В эфире радио Sputnik эксперт Александр Камкин высказал мнение, что антивоенные настроения в Германии усиливаются по вполне определенным причинам.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил в пользу вывода американского ядерного оружия с территории страны, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Ранее с аналогичным заявлением уже выступил кандидат на пост канцлера ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц.

"Конечно, я уверен в том, что важно, наконец, снова обсудить контроль над вооружениями и разоружение. Я посчитал правильным указание Мартина Шульца на то, что в конечном итоге речь должна идти о ликвидации ядерного вооружения также и в нашей стране", – заявил политик агентству DPA перед завершением своего визита в США.

По неподтвержденной информации, на авиабазе бундесвера Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц размещено до 20 единиц американского ядерного оружия, пишет FAZ.

Габриэль в ходе визита в Штаты встретился со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном, а затем с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. В беседе с Киссинджером Габриэль затронул тему опасности ядерного оружия.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что антивоенные настроения в Германии усиливаются по вполне определенным причинам.

"Воинственная риторика (президента США Дональда) Трампа в отношении Северной Кореи, в отношении структур НАТО, усиление американского присутствия в Европе – вектор внешней политики США порой непонятен европейцам. А в условиях непонимания своего трансатлантического партнера, ясное дело, его поведение кажется просто опасным. Суть заявления можно расценивать уже не как предвыборный ход, а как консолидированную позицию социал-демократов, которую они, очевидно, будут выдвигать и пытаться реализовывать вне зависимости от того, кто будет канцлером Германии. Заявление уже двух лидеров СДПГ на эту тему говорит о том, что это не частное мнение, а консолидированная позиция. Следует заметить, что эта инициатива не нова, она уже выдвигалась немецкими политиками, но не находила понимания у трансатлантических партнеров и уходила в песок. Удастся ли Шульцу и Габриэлю в этот раз убедить американцев в необходимости вывести свое ядерное оружие – это большой вопрос. Но это также и тема для политического торга и переговоров. Ну и, конечно, для привлечения голосов избирателей, потому что антивоенные настроения в Германии являются общественным трендом", – сказал Александр Камкин.

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