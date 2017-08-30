Аналитик: здравоохранение на Украине само нуждается в "оздоровлении"

Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении туберкулеза на Украине. Политолог, аналитик Константин Шуров в эфире радио Sputnik отметил, что ситуация с украинским здравоохранением на сегодняшний день крайне печальна.

Роспотребнадзор выпустил заявление, в котором россиян предупреждают о распространении туберкулеза на Украине, сообщается на сайте ведомства.

"Международные эксперты отмечают проблемы в статистическом учете заболеваемости, а также обращают внимание, что в ряде регионов страны складывается особенно тяжелая ситуация. Это относится, в первую очередь, к южным регионам страны – Одесской и Херсонской областям, где регистрируется ежегодно более 100 случаев впервые выявленного туберкулеза на 100 тысяч человек", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Украины объясняет проблемы с распространением болезни сложностями с закупкой и доставкой препаратов, из-за чего пациенты прерывали курс лечения.

"С другой стороны, причиной распространения туберкулеза остаются социальные вопросы, связанные с качеством и своевременностью оказания медицинской помощи как всему населению, так и группам риска – "незащищенным слоям общества": бездомным, наркоманам, бывшим заключенным", – считают в Роспотребнадзоре.

С 2014 года Украина входит в пятерку стран с широким распространением лекарственно-устойчивого туберкулеза.

По данным ВОЗ, показатели излечения пациентов от туберкулеза на Украине остаются одними из самых низких в мире – 38%. При этом в Одессе, где распространена смешанная форма туберкулеза и ВИЧ, этот показатель составил 43%.

Политолог, аналитик Константин Шуров в эфире радио Sputnik отметил, что ситуация с украинским здравоохранением на сегодняшний день крайне печальна.

"Проводится очередной эксперимент: очередной варяг из-за рубежа (и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун – ред.) пытается перестроить всю систему здравоохранения, не понимая ни нынешних реалий, ни ситуации, которая здесь сложилась. И это самое больное, когда все ломают без учета последствий. Все эти попытки, к сожалению, приведут только к ухудшению медицинского обслуживания населения. С такими серьезными заболеваниями, как туберкулез, должна быть выстроена целая система – это профилактика, наблюдение, лечение. Это подразумевает создание диспансеров, курортно-санаторных методов реабилитации. А в условиях скудного питания, дороговизны лекарств делать все это очень сложно. Поэтому остается рассчитывать лишь на то что, может быть, в следующий состав парламента Украины придут люди, которые проголосуют за законы, которые смогут оздоровить украинское здравоохранение", – сказал Константин Шуров.

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