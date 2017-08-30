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Политолог об обстреле журналистов "России 24": ВСУ знали, куда стреляют

15:5230.08.2017
(обновлено: 15:56 30.08.2017)
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© AP Photo / Vadim GhirdaСолдат ВСУ с крупнокалиберным пулеметом на блок-посту возле Курахово, УкраинаСолдат ВСУ с крупнокалиберным пулеметом на блок-посту возле Курахово, Украина
© AP Photo / Vadim Ghirda
Съемочная группа телеканала "Россия 24" попала под обстрел украинских силовиков в Донбассе. Политолог Александр Казаков в эфире радио Sputnik отметил, что в понимании Киева российские журналисты – такие же "враги", как и ополченцы.

Съемочная группа телеканала "Россия 24" попала под обстрел украинских силовиков под Донецком во время съемок сюжета о соблюдении "школьного перемирия", никто не пострадал, сообщил РИА Новости собственный корреспондент "России 24" Андрей Руденко.

Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Съемочная группа прибыла сегодня в Ясиноватский район, чтобы снять, как соблюдается перемирие. Как только они приехали, начался обстрел. Сначала из стрелкового оружия, затем из тяжелого, было три-четыре разрыва", – рассказал Руденко.

После того как обстрел с позиций силовиков прекратился, журналисты покинули место съемок.

Представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР подтвердил произошедшее.

"Мы неоднократно заявляли, что обстрелы со стороны ВСУ в этом районе не прекращаются. Противник постоянно ведет огонь в этом районе, несмотря на договоренности ", – подчеркнул собеседник агентства.

Специальный корреспондент ВГТРК Тамара Нерсесьян
© Вести.Ru
Политолог: в российских журналистах киевские власти видят угрозу

Корреспондент "России 24" Александр Сладков в эфире телеканала отметил, что огонь открыли со стороны украинских позиций.

"Мы, собственно, отправились на передовую для того, чтобы посмотреть своими глазами, что там происходит и как поддерживается "школьное перемирие", которое было объявлено недавно. Мы не успели доехать до передовой, раздалась стрельба", – рассказал он.

По словам журналиста, "самое страшное – то, что это все происходило не на передовой, до нее было 600 метров, а рядом с населенными пунктами, где живут люди, где дети готовятся к школе".

Директор Центра либерально-консервативной политики им. П.Столыпина и П.Струве Александр Казаков считает, что украинские силовики прекрасно знали, куда они стреляют.

"Текущее перемирие украинской стороной не соблюдается, как не соблюдались и все предыдущие. При этом мы не раз убеждались, что "пьяная стрельба" – когда стреляют, куда выйдет – на самом деле миф. Как правило, украинская сторона прекрасно знает, куда она целится и куда попадает. Если это дома мирных граждан, значит, они (ВСУ) стреляют осознанно по мирным домам, если речь идет о журналистах, то они стреляют именно по журналистам", – сказал Александр Казаков в эфире радио Sputnik.

По его словам, Киев воспринимает российских журналистов как "врагов".

"Хочу напомнить про официальную позицию Киева еще с 2014 года (после госпереворота на Украине) – российские журналисты являются врагами не меньше, чем ополченцы Донбасса. Тогда это говорилось открыто. А что с тех пор поменялось? Ничего. Российские журналисты показывают правду, камера снимает просто то, что есть, это не статья в газете. Поэтому журналистская камера является для украинской стороны таким же "врагом", как и ополченцы, которые находятся на линии соприкосновения. И я абсолютно убежден, что это был преднамеренный обстрел", – сказал политолог.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья – с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении договоренностей.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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