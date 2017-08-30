Военный эксперт: разговоры о "высокотехнологичной" войне – "заклинание" США

В США обсуждают возможную "высокотехнологичную" войну с Россией и Китаем, пишут СМИ. Военный обозреватель Виктор Баранец в эфире радио Sputnik выразил мнение, что разговоры на эту тему – это попытка США вернуть утраченные позиции.

Исследовательская служба конгресса США подготовила отчет о последствиях изменений международной обстановки для обороны Соединенных Штатов, сообщает RT.

В документе, с которым ознакомились журналисты, анализируется, каким именно образом Вашингтон должен отвечать на новые вызовы международной безопасности. Отмечается, что при пересмотре оборонной стратегии следует учитывать потенциальную возможность крупномасштабного конфликта с такими странами, как Россия и Китай, а также тот факт, что противостоять им следует с использованием новейших технологий.

На обсуждение могут быть вынесены планы по модернизации стратегических ядерных вооружений, которые должны будут соответствовать "новым реалиям и потребностям в области международной безопасности", говорится в докладе.

В программу модернизации Вооруженных сил США включена разработка новой техники. Планируется поставить на вооружение современные истребители F-35 и разработать новые дальние бомбардировщики B-21, на что американская администрация заложила в бюджет 2018 года 2 млрд долларов.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik выразил мнение, что разговоры на эту тему – это попытка США вернуть утраченные позиции.

"На мой взгляд, это ритуальный скулеж Соединенных Штатов о том, что Китай и Россия набирают силу. США уже открыто признают, что Вооруженные силы и Китая, и России значительно нарастили свои мускулы и представляют для американских интересов очень серьезную угрозу. Но у меня создалось впечатление, что они боятся не по отдельности Россию или Китай, а боятся российско-китайского тандема, который развивается буквально на глазах. Можно сказать, что этот доклад породил один фактор, который очевиден: эра американского глобализма закончилась, и это с великой печалью признают в США. А их "заклинания" о возможности "высокотехнологичной" войны – это лишь попытка вернуть старые позиции", – сказал Виктор Баранец.

Он считает, что новейшие виды вооружения для ведения "высокотехнологичной" войны – это пока мечта для США.

"США продолжают стращать мир своим исключительным военным превосходством, которое на самом деле не такое уж исключительное. Что, собственно, признают и в Пентагоне, и в Белом доме, и в конгрессе. Сегодня американцы все больше переключаются на ту самую гибридную войну, которую сами изобрели. А что касается системы глобального удара, расхваленной в США на все лады, то она предусматривает использование гиперзвукового оружия. Сейчас на это ВПК делает ставку – на беспилотные летательные аппараты шестого поколения. Кроме того, американцы маются с лазерами, хотя и хвастают, что используют их то тут, то там. Но все это для "понтов", потому что им не обмануть законов физики. Необходим мощнейший генератор, и вот здесь наступает тупик", – отметил военный эксперт.

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