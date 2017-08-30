Политолог: после шторма "Харви" в США в Трампа полетят "камушки"

Наводнение в Техасе унесло жизни 30 человек, спасено более 13 тысяч, сообщают власти штата.
В некоторых районах зафиксирован рекордно высокий уровень воды. Президент США Дональд Трамп посетил зону бедствия и пообещал техасцам федеральную помощь.
"Мы будем работать с конгрессом над тем, чтобы помочь штату Техас, это будет дорогостоящее предприятие", – сказал Трамп. По его словам, речь идет о долгосрочных усилиях, быстро ликвидировать последствия не получится.
Сейчас в распоряжении федеральных властей есть около 3 млрд долларов в специальном фонде по чрезвычайным ситуациям, которые можно тратить на первую помощь пострадавшим. Как ожидается, Трамп запросит дополнительный пакет федеральной помощи у конгресса, который ведает всеми вопросами расходов бюджета.
Доцент факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Алексей Фененко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что стихийные бедствия в США традиционно влияют на политику.
"Для американцев болезненны два момента: это работа специальных служб по ликвидации последствий, а второе – это вводить или не вводить президенту или губернатору штата в зону бедствия Национальную гвардию. Напомню, что Национальная гвардия – это не вооруженные силы, а, что называется, запас. Я не исключаю, что сейчас начнется бесконечная тяжба на тему: не затянул ли президент или губернатор штата с вводом в действие Национальной гвардии для ликвидации последствий урагана. Напомню, что Техас – это традиционная опора республиканцев, поэтому не исключаю, что полетят "камушки" в Трампа за то, что так плохо налажена работа", – сказал Алексей Фененко.
Поэтому, по его мнению, американский лидер "играет на опережение".
"Трамп прекрасно понимает, что на него могут посыпаться упреки: мол, ты президент уже больше полугода, что же ты не наводишь порядок в службах по ликвидации последствий ЧС, а занимаешься Северной Кореей? Могут посыпаться шишки: мол, в твоем республиканском штате происходит безобразие. Поэтому Трамп хочет сыграть на опережение, сказать: я здесь, я действую, я готов выделять суммы. Он хочет перехватить инициативу, показать, что местный республиканский истеблишмент не очень-то справляется со своими обязанностями на местах", – считает политолог.
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