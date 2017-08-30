Политолог: после шторма "Харви" в США в Трампа полетят "камушки"

Президент США Дональд Трамп считает, что ликвидация ущерба из-за шторма "Харви" потребует рекордно больших средств. Политолог Алексей Фененко в эфире радио Sputnik отметил, что стихийные бедствия в Соединенных Штатах традиционно влияют на политику.

Наводнение в Техасе унесло жизни 30 человек, спасено более 13 тысяч, сообщают власти штата.

В некоторых районах зафиксирован рекордно высокий уровень воды. Президент США Дональд Трамп посетил зону бедствия и пообещал техасцам федеральную помощь.

Трамп в сопровождении губернатора Техаса Грега Эббота, сенаторов и членов палаты представителей от штата посетил пострадавшие от наводнения города Хьюстон и Корпус-Кристи, а также Остин. Президент США заявил, что ликвидация ущерба, нанесенного штормом "Харви", потребует рекордно больших средств. По его словам, для помощи Техасу потребуются действия конгресса, который ведает всеми расходами бюджета.

"Мы будем работать с конгрессом над тем, чтобы помочь штату Техас, это будет дорогостоящее предприятие", – сказал Трамп. По его словам, речь идет о долгосрочных усилиях, быстро ликвидировать последствия не получится.

Сейчас в распоряжении федеральных властей есть около 3 млрд долларов в специальном фонде по чрезвычайным ситуациям, которые можно тратить на первую помощь пострадавшим. Как ожидается, Трамп запросит дополнительный пакет федеральной помощи у конгресса, который ведает всеми вопросами расходов бюджета.

Доцент факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Алексей Фененко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что стихийные бедствия в США традиционно влияют на политику.

"Для американцев болезненны два момента: это работа специальных служб по ликвидации последствий, а второе – это вводить или не вводить президенту или губернатору штата в зону бедствия Национальную гвардию. Напомню, что Национальная гвардия – это не вооруженные силы, а, что называется, запас. Я не исключаю, что сейчас начнется бесконечная тяжба на тему: не затянул ли президент или губернатор штата с вводом в действие Национальной гвардии для ликвидации последствий урагана. Напомню, что Техас – это традиционная опора республиканцев, поэтому не исключаю, что полетят "камушки" в Трампа за то, что так плохо налажена работа", – сказал Алексей Фененко.

Поэтому, по его мнению, американский лидер "играет на опережение".

"Трамп прекрасно понимает, что на него могут посыпаться упреки: мол, ты президент уже больше полугода, что же ты не наводишь порядок в службах по ликвидации последствий ЧС, а занимаешься Северной Кореей? Могут посыпаться шишки: мол, в твоем республиканском штате происходит безобразие. Поэтому Трамп хочет сыграть на опережение, сказать: я здесь, я действую, я готов выделять суммы. Он хочет перехватить инициативу, показать, что местный республиканский истеблишмент не очень-то справляется со своими обязанностями на местах", – считает политолог.

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