Мнение: в словах лидера КНДР о пуске ракет есть "элемент хвастовства"

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал последние ракетные испытания "прелюдией к Гуаму". Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Северная Корея сделала серьезный шаг вперед в создании баллистических ракет.

Лидер КНДР прокомментировал последние ракетные испытания. Как сообщает Рёнхап, Ким Чен Ын назвал маневры "прелюдией" к запуску ракеты к острову Гуам, где расположена американская военная база.

По данным агентства, северокорейское радио передало о личном присутствии Ким Чен Ына на учениях с испытанием баллистической ракеты "Хвасон-12", которое состоялось в ночь с понедельника на вторник.

Тогда Пхеньян испытал снаряд, который пролетел над Японией и через 14 минут упал в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 2,7 тысячи километров.

Северокорейский лидер также распорядился проводить больше испытаний баллистических ракет, рассчитанных на цели в Тихом океане. Кроме того, Ким Чен Ын потребовал повышать ударную силу ракет.

"Приближенный к реальности нынешний испытательный пуск баллистической ракеты стал первым военно-тактическим шагом нашей армии в Тихом океане", – приводит агентство слова Ким Чен Ына.

Военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления северокорейской стороны.

"Элемент хвастовства присутствует. Но в то же время корейцы показали, что они обладают ракетой средней дальности, которая способна нести ядерную боевую часть, и успешно ее испытали. Перепугали весь мир, но предупредили, что у них это есть. Это серьезный шаг вперед за короткий промежуток времени. Корее удалось получить технологии по производству баллистических ракет, из того, что у них было, собрать действенные образцы. Они сделали экспериментальную базу, на которой испытывали ступени этих ракет, это широко демонстрировали в интернете", – сказал Алексей Леонков.

По мнению эксперта, несмотря на напряженную обстановку, дело до развязывания ядерной войны не дойдет.

"Вероятность такого сценария низка, потому что последствия даже локального применения мощных боеприпасов будут болезненными для всего мира. А если это будет полномасштабная война, победителей не будет. Нынешнее руководство США достаточно легко говорит о применении ядерного оружия и не задумывается о последствиях. Но там (в США) есть еще трезвые головы", – отметил Алексей Леонков.

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