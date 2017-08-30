США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Украинский эксперт о "деле "ЗАлК"": здесь политика "зашкаливает"

09:3930.08.2017
090
© Фото : РИА Новости Украина/ СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины в КиевеТабличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
"Русал" назвал заявление СБУ по "ЗАлК" попыткой политического давления. Украинский эксперт Александр Охрименко в эфире радио Sputnik отметил, что комбинат не может существовать без кооперации с Россией, и на этом в Киеве решили "сыграть".

 Компания "Русал" расценивает обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в "умышленном уничтожении" Запорожского алюминиевого комбината в интересах конкурентов из России как попытку политического давления в связи с иском против властей Украины в Международный суд по защите инвестиций, говорится в сообщении пресс-службы российской компании.

Ранее украинские следователи заявили, что некая международная преступная группировка из девяти человек, в которую якобы входят трое россиян, подозревается в создании помех в работе предприятия в интересах российских бизнес-структур. Спецслужба утверждает, что Украине нанесен ущерб на сумму свыше 39 млн долларов.

"Компания расценивает эти неправомерные действия как попытку политического давления в ответ на иск, поданный "Русалом" против правительства Украины в международный суд по защите инвестиций (ICSID)", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире радио Sputnik отметил, что комбинат не может существовать без кооперации с Россией, и на этом на в Киеве решили "сыграть".

"Этот завод создавался в технологической цепочке Советского Союза. Для его работы нужно сырье с территории России. По этой причине на каком-то этапе завод остановился, потому что на Украине нет своего сырья. Но там были и чисто экономические проблемы: пошлины, налоги. Во времена (бывшего президента Украины Виктора) Ющенко была попытка "отжать" завод. Этот комбинат – это "осколок" СССР, который в любом случае без кооперации с Россией остановился бы. Здесь политические игры, когда люди страдают не из-за того, что делали что-то преступное, а занимали какие-то должности. Но есть надежда, что на каком-то этапе интерес к этому политическому делу пройдет. И тогда следователи вдруг вспомнят, что они ошиблись. Это бывает, они у нас такие люди. Тем более, что у нас сейчас экономики мало, а политика "зашкаливает"", — сказал Александр Охрименко.

По его словам, дальнейшая судьба Запорожского алюминиевого комбината незавидная.

"На металлолом – какая еще судьба может быть. У нас политическая глупость зашкаливает, а экономистов никто не слушает. Есть завод, для его работы нужно сырье, это сырье можно получить с территории России. Что будете делать дальше? Мало того, этот завод делает не алюминий, а полуфабрикат, который, опять же, надо поставлять на предприятия в России. У нас тут некоторые фантазируют: а давайте будем сами! А в действительности этот завод вырван из технологической цепочки, и его ценность – металлолом", — заключил Александр Охрименко.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена