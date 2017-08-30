Украинский эксперт о "деле "ЗАлК"": здесь политика "зашкаливает"

"Русал" назвал заявление СБУ по "ЗАлК" попыткой политического давления. Украинский эксперт Александр Охрименко в эфире радио Sputnik отметил, что комбинат не может существовать без кооперации с Россией, и на этом в Киеве решили "сыграть".

Компания "Русал" расценивает обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в "умышленном уничтожении" Запорожского алюминиевого комбината в интересах конкурентов из России как попытку политического давления в связи с иском против властей Украины в Международный суд по защите инвестиций, говорится в сообщении пресс-службы российской компании.

Ранее украинские следователи заявили, что некая международная преступная группировка из девяти человек, в которую якобы входят трое россиян, подозревается в создании помех в работе предприятия в интересах российских бизнес-структур. Спецслужба утверждает, что Украине нанесен ущерб на сумму свыше 39 млн долларов.

"Компания расценивает эти неправомерные действия как попытку политического давления в ответ на иск, поданный "Русалом" против правительства Украины в международный суд по защите инвестиций (ICSID)", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире радио Sputnik отметил, что комбинат не может существовать без кооперации с Россией, и на этом на в Киеве решили "сыграть".

"Этот завод создавался в технологической цепочке Советского Союза. Для его работы нужно сырье с территории России. По этой причине на каком-то этапе завод остановился, потому что на Украине нет своего сырья. Но там были и чисто экономические проблемы: пошлины, налоги. Во времена (бывшего президента Украины Виктора) Ющенко была попытка "отжать" завод. Этот комбинат – это "осколок" СССР, который в любом случае без кооперации с Россией остановился бы. Здесь политические игры, когда люди страдают не из-за того, что делали что-то преступное, а занимали какие-то должности. Но есть надежда, что на каком-то этапе интерес к этому политическому делу пройдет. И тогда следователи вдруг вспомнят, что они ошиблись. Это бывает, они у нас такие люди. Тем более, что у нас сейчас экономики мало, а политика "зашкаливает"", — сказал Александр Охрименко.

По его словам, дальнейшая судьба Запорожского алюминиевого комбината незавидная.

"На металлолом – какая еще судьба может быть. У нас политическая глупость зашкаливает, а экономистов никто не слушает. Есть завод, для его работы нужно сырье, это сырье можно получить с территории России. Что будете делать дальше? Мало того, этот завод делает не алюминий, а полуфабрикат, который, опять же, надо поставлять на предприятия в России. У нас тут некоторые фантазируют: а давайте будем сами! А в действительности этот завод вырван из технологической цепочки, и его ценность – металлолом", — заключил Александр Охрименко.



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