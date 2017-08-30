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Гиндин о смерти Дмитрия Когана: музыка – это то, что он любил больше всего

08:5930.08.2017
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкСкрипач Дмитрий Коган. АрхивСкрипач Дмитрий Коган. Архив
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Заслуженный артист РФ, скрипач Дмитрий Коган скончался в Москве на 39-м году жизни после тяжелой болезни. Пианист, дирижер Александр Гиндин в эфире радио Sputnik выразил надежду, что все идеи замечательного музыканта и организатора останутся с нами.

 Прощание со скрипачом Дмитрием Коганом пройдет в субботу, 2 сентября, в Колонном зале Дома союзов, сообщил РИА Новости пианист Юрий Розум.

"В субботу панихида предварительно запланирована на 11.00 в Колонном зале, потом отпевание на Ордынке", — сказал Розум.

Заслуженный артист РФ, известный скрипач Дмитрий Коган скончался во вторник в Москве после тяжелой болезни.

Коган был одним из немногих скрипачей, исполнявших весь цикл из 24 каприсов Никколо Паганини, и первым, давшим концерт для полярников на Северном полюсе (2009).

С 2002 года он начал организовывать различные фестивали и мероприятия, которые пропагандировали классическую музыку. Скрипач был автором и художественным руководителем первого Международного фестиваля им. Леонида Когана, возглавлял международный Коган-фестиваль в Екатеринбурге, позднее – ежегодный Международный фестиваль "Дни Высокой Музыки", который проходил во Владивостоке, на Сахалине, в Челябинске, Самаре, Хабаровске. В 2012 году по его инициативе был основан Волжский фестиваль Духовной музыки.

Пианист, дирижер, заслуженный артист России Александр Гиндин.

 "Я до сих пор не могу прийти в себя. Этот человек был фонтаном жизненных сил, фонтаном идей, организации удивительных музыкальных проектов. До него в таких масштабах это мало кто делал, и мало кто умел делать. У него всегда были новые идеи по развитию всевозможных концертов в рамках классической музыки и не только. Прежде всего, он останется в памяти как замечательный скрипач и очень хороший музыкант. Это то, что он любил больше всего, и то, ради чего он пришел в этот мир. Надеюсь, что те идеи, которые он привнес, останутся. Потому что они очень правильные и очень близки каждому музыканту, но эти идеи и открытия были даны именно Диме", — сказал Александр Гиндин в эфире радио Sputnik.

Дедом Дмитрия Когана был выдающийся скрипач Леонид Коган, бабушка — известная скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец — дирижер Павел Коган, мать — пианистка Любовь Казинская, окончившая Академию музыки им. Гнесиных.

Для нее это – сильнейший удар, говорит Александр Гиндин.

"Это представитель династии могикан. Когда уходят такие люди, это обидно и несправедливо, не говоря уже о том, какая это трагедия для его мамы. Они были очень близки, они были одно целое", — рассказал Александр Гиндин.

 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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