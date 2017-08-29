США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Депутат ДНР о "втором этапе" блокады Киевом Донбасса: "театр абсурда"

20:0629.08.2017
(обновлено: 20:15 29.08.2017)
08640
© AFP 2017 / Aleksey FilippovУчастники торговой блокады Донбасса у станции Кривой Торец, Донецкая областьУчастники торговой блокады Донбасса у станции Кривой Торец, Донецкая область
© AFP 2017 / Aleksey Filippov
На Украине заявили о начале "второго этапа" торговой блокады Донбасса. Депутат ДНР Мирослав Руденко в эфире радио Sputnik обратил внимание, что к заслугам блокады при этом, в частности, приписываются закупки антрацитового угля в США.
Отгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в Донецке, архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Украина отрезала от себя Донбасс. Совсем

Экс-командир батальона "Донбасс", народный депутат от фракции "Самопомощь" Семен Семенченко заявил о переходе ко "второму этапу" торговой блокады Донбасса.

"На данный момент, с марта этого года блокада торговли с оккупантами, которую мы начали с добровольцами, волонтерами и общественными активистами легализована Указом президента и решением СНБО. <…> Сейчас мы переходим ко второму этапу… За лето мы серьезно накопили силы, открыли ряд лагерей вдоль российской границы и готовы, если государство и в дальнейшем будет бездействовать в деле укрепления нашей обороноспособности, действовать, как представители гражданского общества", – заявил Семенченко в эфире украинского телеканала ZIK.

Церемония отправки американского энергетического угля для нужд ПАО Центрэнерго в морском порту Балтимор,США. 22 августа 2017
© Фото : Embassy of Ukraine in the USA в Facebook
Гулять – так на последние! Украина нашла уголь на краю земли

При этом, по словам нардепа, на сегодняшний день благодаря блокаде Донбасса Украина добилась серьезных результатов в области укрепления национальной безопасности и экономики. Также Семенченко приписал к достижениям блокады то, что Украина начала покупать антрацитовый уголь в США.

Депутат Народного совета (самопровозглашенной) ДНР из фракции "Свободный Донбасс" Мирослав Руденко считает, что за подобными инициативами стоят силы, которые выступают за дальнейшую эскалацию конфликта.

"Знаете, это очень "оригинальный" посыл Украины, ведь Семенченко в этом сообщении признался, что считает одним из достижений блокады начало закупки Украиной угля из США. То есть по мне так этот человек вполне может создать батальон "Пенсильвания" и в открытую начать борьбу за интересы США на Украине, но при этом по какому-то дикому недоразумению считаться патриотом Украины. Я не верю ни в какие инициативы, ни в какое гражданское общество на нынешней Украине. Это все игры олигархических групп и внешних сил влияния. Вполне возможно, что у сил, которые стоят за всем этим, есть планы по дальнейшей дестабилизации и нагнетанию напряженности", – сказал Мирослав Руденко в эфире радио Sputnik.

Он назвал происходящее сегодня на Украине "театром абсурда".

"Как человек, который довел ситуацию до того, что в украинской энергетике было объявлено чрезвычайное положение по причине нехватки антрацита, может теперь ставить себе это в заслугу и говорить, что они добились того, что уголь теперь закупается в США? То есть никто не ставит вопрос о том, а сколько стоит этот американский уголь, как надежны эти поставки, как долго его доставлять… Опять же зависимость Украины от государства, которое находится на другом конце света. На самом деле сейчас происходит театр абсурда. Я не вижу в будущем ничего, кроме дальнейшего "обрушения" государственности Украины и дальнейшей хаотизации общественной жизни, парализации экономической жизни. То, что Семенченко ставит себе в заслугу – это преступление против народа Украины", – считает Мирослав Руденко.

Ранее украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение ввести с 15 марта полную грузовую транспортную блокаду неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена