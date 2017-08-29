Депутат ДНР о "втором этапе" блокады Киевом Донбасса: "театр абсурда"

На Украине заявили о начале "второго этапа" торговой блокады Донбасса. Депутат ДНР Мирослав Руденко в эфире радио Sputnik обратил внимание, что к заслугам блокады при этом, в частности, приписываются закупки антрацитового угля в США.

Экс-командир батальона "Донбасс", народный депутат от фракции "Самопомощь" Семен Семенченко заявил о переходе ко "второму этапу" торговой блокады Донбасса.

"На данный момент, с марта этого года блокада торговли с оккупантами, которую мы начали с добровольцами, волонтерами и общественными активистами легализована Указом президента и решением СНБО. <…> Сейчас мы переходим ко второму этапу… За лето мы серьезно накопили силы, открыли ряд лагерей вдоль российской границы и готовы, если государство и в дальнейшем будет бездействовать в деле укрепления нашей обороноспособности, действовать, как представители гражданского общества", – заявил Семенченко в эфире украинского телеканала ZIK.

При этом, по словам нардепа, на сегодняшний день благодаря блокаде Донбасса Украина добилась серьезных результатов в области укрепления национальной безопасности и экономики. Также Семенченко приписал к достижениям блокады то, что Украина начала покупать антрацитовый уголь в США.

Депутат Народного совета (самопровозглашенной) ДНР из фракции "Свободный Донбасс" Мирослав Руденко считает, что за подобными инициативами стоят силы, которые выступают за дальнейшую эскалацию конфликта.

"Знаете, это очень "оригинальный" посыл Украины, ведь Семенченко в этом сообщении признался, что считает одним из достижений блокады начало закупки Украиной угля из США. То есть по мне так этот человек вполне может создать батальон "Пенсильвания" и в открытую начать борьбу за интересы США на Украине, но при этом по какому-то дикому недоразумению считаться патриотом Украины. Я не верю ни в какие инициативы, ни в какое гражданское общество на нынешней Украине. Это все игры олигархических групп и внешних сил влияния. Вполне возможно, что у сил, которые стоят за всем этим, есть планы по дальнейшей дестабилизации и нагнетанию напряженности", – сказал Мирослав Руденко в эфире радио Sputnik.

Он назвал происходящее сегодня на Украине "театром абсурда".

"Как человек, который довел ситуацию до того, что в украинской энергетике было объявлено чрезвычайное положение по причине нехватки антрацита, может теперь ставить себе это в заслугу и говорить, что они добились того, что уголь теперь закупается в США? То есть никто не ставит вопрос о том, а сколько стоит этот американский уголь, как надежны эти поставки, как долго его доставлять… Опять же зависимость Украины от государства, которое находится на другом конце света. На самом деле сейчас происходит театр абсурда. Я не вижу в будущем ничего, кроме дальнейшего "обрушения" государственности Украины и дальнейшей хаотизации общественной жизни, парализации экономической жизни. То, что Семенченко ставит себе в заслугу – это преступление против народа Украины", – считает Мирослав Руденко.

Ранее украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение ввести с 15 марта полную грузовую транспортную блокаду неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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