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Мнение: слова Юнкера о России – "отрезвляющий душ" для политиков Европы

17:4229.08.2017
(обновлено: 17:43 29.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в БрюсселеПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что построение европейской безопасности на ближайшее столетие невозможно без участия России. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что заявление адресовано сразу нескольким сторонам.

Евросоюзу необходимо обдумать улучшение отношений с Россией, поскольку безопасность ЕС на ближайшие столетия невозможно обеспечить без РФ, заявил председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.

"Я думаю, что нужно обдумать лучшие отношения с Россией. Это зависит и от России, и от нас. Но европейскую безопасность на будущие столетия нельзя построить без России", – сказал Юнкер, выступая перед послами Евросоюза.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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По его словам, Евросоюзу "необходимо найти более подходящую риторику в отношениях с Россией без отказа от своих принципов". Он отметил, что отношения ЕС с Россией "должны лучше отвечать будущему".

"(Площадь) Евросоюза составляет 5,5 миллиона квадратных километров. Россия одна занимает 17,5 (миллиона квадратных километров). Еще вопросы есть?", – заявил председатель Еврокомиссии.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ на принятые Западом меры Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что свое заявление Юнкер адресовал сразу нескольким сторонам.

"Думаю, что заявление адресовано, в первую очередь, европейскому общественному мнению, европейскому бизнесу и европейским политикам. Но это заявление также и для США, и для России. Хотелось бы подчеркнуть, что это вполне разумные слова Юнкера. К сожалению, мы от Европы не всегда слышим такую реакцию. Хотя необходимо понимание того, что и в ближайшее столетие, и сейчас европейская безопасность невозможна без участия России, потому что Россия – это европейская страна, и к этому нужно было давно привыкнуть", – сказал Владимир Шаповалов.

По его мнению, США перестали быть для европейцев гарантом безопасности.

"Серьезной опасностью для Европы являются сами Соединенные Штаты. Потому что те конфликтные ситуации, в которых прямо или косвенно замешана Европа, инициированы именно Соединенными Штатами. США перестали быть гарантом безопасности для Западной Европы, которым они были на протяжении нескольких десятков лет после Второй мировой войны. Они превратились в ту политическую силу, которая не гарантирует безопасность, а напротив – ввергает Европу в новые и новые кризисы. А это путь в никуда", – отметил политолог.

По его мнению, к европейцам постепенно приходит понимание того, что нужно договариваться с Россией. 

"США далеко, а Россия близко, и нужно здесь, на месте европейцам решать вопросы Европы. Думаю, что смена вех в европейской политике все-таки наступает. И заявление Юнкера является "отрезвляющим душем" для европейских политиков. Для них наступает ощущение того, что ситуация меняется, и нельзя ничего решать без России. Кстати, серьезным образом в пользу этого отрезвления поработали сами США, введя санкции, которые нарушают интересы Европейского союза", – заключил Владимир Шаповалов.  

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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