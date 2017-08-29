США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: США в вопросе дипотношений с Россией ведут себя несуразно

17:0829.08.2017
(обновлено: 17:09 29.08.2017)
070
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГосударственные флаги России и США на здании американского посольства в МосквеГосударственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Москва не будет ограничивать выдачу виз американцам, но готова дать ответ, если Вашингтон усложнит работу российских дипмиссий, заявили в МИД РФ. Эксперт Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik отметил, что нам чужда логика "американских ковбоев".

Москва не намерена ужесточать процедуру выдачи виз американским гражданам, однако готова дать ответ в случае, если Вашингтон усложнит работу российских дипмиссий. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Мнение: решение США по визам – это месть, что бы там ни говорил Джон Теффт
"Мы не будем делать ничего, что осложняет жизнь нашим соотечественникам в США, их немало, и мы хотим, чтобы поездки американцев в Россию осуществлялись с минимальными затруднениями. Поэтому по пути какого-то ужесточения или осложнения условий выдачи российских виз мы не двинемся. В данном случае политика США в этой сфере для нас не является поводом для принятия зеркальных мер, это было бы контрпродуктивно", – отметил дипломат.

При этом замминистра оговорился, что Россия даст зеркальный ответ, если американские власти будут препятствовать работе российских дипмиссий.

"Если же американцы пойдут на осложнение деятельности наших посольства и консульств в США, это тоже возможно, вот тогда вопрос об ответных мерах, в том числе зеркальных, встанет во весь рост и будет стоять очень остро", – подчеркнул Сергей Рябков.

Профессор Дипломатической академии МИД России, профессор РГГУ Лев Клепацкий считает, что своими действиями США демонстрируют "обиду" на Россию. Но Москва не будет уподобляться подобному поведению, отметил эксперт.

"Если следовать какой-то злой логике, то способов усложнить деятельность нашим дипломатам можно придумать массу. Только вряд ли это пойдет на пользу авторитету американской стороны. И на законодательном уровне, на мой взгляд, они не могут ввести какие-то ограничения. Американская сторона просто демонстрирует, что она очень уязвлена ответным шагом российской стороны, и перешла к таким мелким тактическим действиям. И нам не нужно здесь отвечать зеркально, нам чужда логика "ковбоев", наши дипломаты более вежливые и более воспитанные люди. Поэтому нам нет смысла следовать логике, которую навязывает другая сторона", – сказал Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik.

По его мнению, то, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, во многом будет зависеть от американцев.

"Замораживания не будет, будет, скорее всего, просто понижение уровня дипломатических отношений. Многое будет зависеть от американской стороны. Потому что последнее время американская сторона везде демонстрирует нахрапистый тип поведения: нигде никаких уступок, нигде никаких компромиссов, правы только американцы. И это будет какое-то время срабатывать, но потом, как мне представляется, нанесет американской стороне, американской дипломатии довольно значительный моральный ущерб. Ведь видно со стороны, что поведение США неадекватное, несуразное, а посему и партнеры будут так же относиться к ним. Ведь рано или поздно появляется усталость от такого поведения", – считает эксперт.

В конце июля МИД РФ предложил Вашингтону до сентября сократить численность дипперсонала в России. США смогут оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств – именно столько российских дипломатов работают в Штатах. Решение Москвы стало ответом на закон об антироссийских санкциях. Новый пакет ограничений стал самым масштабным с начала 2014 года и в основном касается энергетического сектора.

После ответных мер со стороны РФ Соединенные Штаты приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве в Москве.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 


Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена