Эксперт: США в вопросе дипотношений с Россией ведут себя несуразно

Москва не будет ограничивать выдачу виз американцам, но готова дать ответ, если Вашингтон усложнит работу российских дипмиссий, заявили в МИД РФ. Эксперт Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik отметил, что нам чужда логика "американских ковбоев".

Москва не намерена ужесточать процедуру выдачи виз американским гражданам, однако готова дать ответ в случае, если Вашингтон усложнит работу российских дипмиссий. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Мы не будем делать ничего, что осложняет жизнь нашим соотечественникам в США, их немало, и мы хотим, чтобы поездки американцев в Россию осуществлялись с минимальными затруднениями. Поэтому по пути какого-то ужесточения или осложнения условий выдачи российских виз мы не двинемся. В данном случае политика США в этой сфере для нас не является поводом для принятия зеркальных мер, это было бы контрпродуктивно", – отметил дипломат.

При этом замминистра оговорился, что Россия даст зеркальный ответ, если американские власти будут препятствовать работе российских дипмиссий.

"Если же американцы пойдут на осложнение деятельности наших посольства и консульств в США, это тоже возможно, вот тогда вопрос об ответных мерах, в том числе зеркальных, встанет во весь рост и будет стоять очень остро", – подчеркнул Сергей Рябков.

Профессор Дипломатической академии МИД России, профессор РГГУ Лев Клепацкий считает, что своими действиями США демонстрируют "обиду" на Россию. Но Москва не будет уподобляться подобному поведению, отметил эксперт.

"Если следовать какой-то злой логике, то способов усложнить деятельность нашим дипломатам можно придумать массу. Только вряд ли это пойдет на пользу авторитету американской стороны. И на законодательном уровне, на мой взгляд, они не могут ввести какие-то ограничения. Американская сторона просто демонстрирует, что она очень уязвлена ответным шагом российской стороны, и перешла к таким мелким тактическим действиям. И нам не нужно здесь отвечать зеркально, нам чужда логика "ковбоев", наши дипломаты более вежливые и более воспитанные люди. Поэтому нам нет смысла следовать логике, которую навязывает другая сторона", – сказал Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik.

По его мнению, то, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, во многом будет зависеть от американцев.

"Замораживания не будет, будет, скорее всего, просто понижение уровня дипломатических отношений. Многое будет зависеть от американской стороны. Потому что последнее время американская сторона везде демонстрирует нахрапистый тип поведения: нигде никаких уступок, нигде никаких компромиссов, правы только американцы. И это будет какое-то время срабатывать, но потом, как мне представляется, нанесет американской стороне, американской дипломатии довольно значительный моральный ущерб. Ведь видно со стороны, что поведение США неадекватное, несуразное, а посему и партнеры будут так же относиться к ним. Ведь рано или поздно появляется усталость от такого поведения", – считает эксперт.

В конце июля МИД РФ предложил Вашингтону до сентября сократить численность дипперсонала в России. США смогут оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств – именно столько российских дипломатов работают в Штатах. Решение Москвы стало ответом на закон об антироссийских санкциях. Новый пакет ограничений стал самым масштабным с начала 2014 года и в основном касается энергетического сектора.

После ответных мер со стороны РФ Соединенные Штаты приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве в Москве.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!



