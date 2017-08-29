Эксперт: выделяемые Киеву германские средства уходят в "черную дыру"

Деньги Германии для "Восточного партнерства" достаются в основном Украине, пишут СМИ. При этом, как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Алексей Плотников, остается открытым вопрос, как Киев распоряжается выделенными ему средствами.

Деньги, которые Германия выделяет на проект "Восточное партнерство", получает в основном Украина, выяснила немецкая партия "Левые", сообщает Sputnik Deutschland.

Депутаты бундестага Андрей Хунко и Андре Хан от имени партии попросили у правительства отчет о расходовании средств, выделяемых на "Восточное партнерство". Это программа ЕС, заявленная цель которой – развитие интеграционных связей с бывшими советскими республиками: Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссией.

Выяснилось, что львиную долю всех денег получает Киев. За последние три года на различные проекты на Украине Германия направляла половину от выделяемых ежегодно 14 млн евро.

Наиболее щедрое финансирование при этом получают берлинская Европейская академия, консультирующая Киев в вопросах руководства страной, и телерадиокомпания Deutsche Welle. Помимо этого, Германия направила на Украину множество советников, главным образом по земельным вопросам.

Депутаты увидели в этом попытку Берлина реализовать свои экономические интересы, а также политический подтекст.

Член экспертно-консультативного совета Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Алексей Плотников в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в этом вопросе перемешано несколько интересов и факторов.

"То, что здесь присутствует политика – это слишком очевидно. Существуют, безусловно, и экономические интересы Германии. Однако в нынешней ситуации говорить о долгосрочных экономических интересах сложно, учитывая очень тяжелую ситуацию на самой Украине. Наконец, третий вариант, который надо иметь в виду: у каждой страны есть свои геополитические, геоэкономические, исторические интересы. Они не всегда афишируются. Германия сейчас находится в таком положении, что она всячески хочет не только "застолбить" место самого крупного ведущего экономического субъекта объединенной Европы, но еще и играть соответствующую политическую роль, которая ей не удавалась в силу исторических причин. Сейчас восстановление полноценного политического суверенитета, игра "на собственной скрипке" для германских политиков является очень важной. Поэтому проект "Восточное партнерство" для Германии – это возможность за относительно небольшие деньги держать "руку на пульсе" политики, контролировать те политические процессы, которые происходят в государствах этого проекта", – сказал Алексей Плотников.

При этом, по его мнению, остается открытым вопрос, как Киев распоряжается выделенными ему средствами.

"Думаю, что вряд ли люди, которые стоят близко к распределению этих средств, знают статьи, на которые тратится та или иная сумма. Все, что связано с украинским правительством, с бюджетом, с расходами – это закрытая от посторонних глаз "черная дыра", тайна за семью печатями. Я не исключаю, что часть из этих средств тратится Киевом не по целевому назначению, а идет на поддержание того тлеющего военного конфликта, о котором мы все знаем", – отметил Алексей Плотников.

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