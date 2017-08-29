Политолог: Юнкер осадил "ретивого европофила" Порошенко

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отказался считать Украину частью Евросоюза и НАТО. Политолог Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что на Западе устали от лживых заявлений, доносящихся из Киева.

Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Я видел, что мой друг (президент Украины Петр) Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина – это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать", – сказал Юнкер, выступая перед послами Евросоюза.

Он отметил, что "на данный момент в мире идут 60 войн, из них ни одна не идет в Европе, если не считать Украину, которая не является европейской в смысле Евросоюза".

Президент Украины Петр Порошенко 26 августа заявил, что страна продолжит идти по европейскому и евроатлантическому пути и станет членом ЕС и НАТО. По его словам, "некоторые политики внутри Украины и за ее пределами" не верят в перспективу членства Украины в ЕС и в НАТО. Однако Порошенко уверен, что Киев выполнит критерии для подачи заявки на членство в обеих организациях.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что на Западе устали от лживых заявлений украинского лидера.

"Порошенко выдает желаемое за действительное. И Юнкер вынужден осаживать такого ретивого европофила и говорить правду, потому что в Европе врать не принято. А Порошенко занимается тем, что всем регулярно врет, причем и внутри страны, и вовне. Это касается не только разговоров о реформах и борьбе с коррупцией, но и различного рода обещаний Порошенко своим западным партнерам, в первую очередь, США и Европе. Думаю, что Порошенко уже вызывает личное отторжение у большинства европейских лидеров, которым доводилось с ним общаться. И это вполне логично, поскольку есть "тонны" лжи, дезинформации и самое главное – есть попытки втянуть Запад в свои "разбирательства" с Россией", – сказал Олег Бондаренко.