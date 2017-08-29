Крымский депутат: условие Меркель по снятию санкций с России – спекуляция

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия отмены санкций против России. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что подобные заявления – продолжение политики двойных стандартов, которую проводит Запад в отношении РФ.

Санкции в отношении России будут отменены, когда для них не будет повода, заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Санкции будут отменены, когда будет устранена причина", – сказала она журналистам на ежегодной летней пресс-конференции.

Меркель добавила, что говорить об отмене санкций можно будет в случае, когда будут выполняться Минские договоренности.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара считает, что Запад продолжает проводить в отношении России политику двойных стандартов.

"На мой взгляд, заявление госпожи Меркель в очередной раз говорит о политике двойных стандартов как со стороны Европейского союза, так и со стороны его главного партнера – США. Поскольку мы прекрасно понимаем, что Россия не является стороной исполнения Минских соглашений. Наша страна делает в своей внешней политике все, чтобы эти соглашения исполнялись. Мы понимаем, кто главный актор с точки зрения незаинтересованности в исполнении Минских соглашений – это, безусловно, сегодняшние киевские власти, для которых эти соглашения являются невыполнимыми", – сказал Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что единственная цель, которую преследует Россия в данной ситуации – установление мира.

"Сейчас ситуация на Донбассе довольно сложная, она уперлась в тупик неисполнения Минских договоренностей. И, к сожалению, то, что Запад, представители европейских государств будут продолжать обвинять Россию и спекулировать на теме – мол, Россия не исполняет Минские соглашения и не принуждает (самопровозглашенные) народные республики к выполнению соглашений – мы будем видеть и в дальнейшем. Но, тем не менее, единственные цели, которые мы преследуем – это мир, который должен установиться на Донбассе. Но мира на Украине мы, к сожалению, в ближайшее время не увидим", – сказал крымский депутат.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры. При этом Россия неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом Минских соглашений по урегулированию ситуации. Москва также не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, а вопрос Крыма, который стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, закрыт окончательно.

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