Политик: призыв Меркель и Макрона по Донбассу – "ритуальные танцы" у костра

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции в Париже. 13 июля 2017

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции в Париже. 13 июля 2017

Германия и Франция призвали Россию и Украину поддержать режим прекращения огня на Донбассе. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik отметил, что это заявление должно было быть адресовано никак не президенту РФ.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в совместном заявлении призвали лидеров России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко открыто поддержать режим прекращения огня на востоке Украины.

В заявлении отмечается, что после недавнего телефонного разговора в "нормандском формате" Германия и Франция вынуждены заявить, что значительного улучшения ситуации с безопасностью на востоке Украины не произошло. Несмотря на поддержку четырех лидеров, объявленное перемирие "не полностью выполняется".

"Мы настойчиво призываем президента Путина и президента Порошенко полностью выполнять свои обязательства, открыто и ясно поддержать режим прекращения огня, а также обеспечить передачу соответствующих инструкций военным на месте", – говорится в заявлении.

Президент Украины Петр Порошенко в свойственной ему манере уже одобрил призыв Германии и Франции.

"Приветствую заявление лидеров Германии и Франции с настоятельным призывом, прежде всего, к президенту России, как страны-агрессора и стороны конфликта, обеспечить соблюдение режима прекращения огня в связи с началом учебного года", – написал Порошенко на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о новом перемирии с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что заявление канцлера Германии и президента Франции сделано в расчете на укрепление собственной популярности.

"Это заявление – это "ритуальные танцы" европейских лидеров у костра, в котором горит их рейтинг. У Макрона рейтинг валится катастрофически, у Меркель есть проблемы с организацией избирательной кампании. Для того чтобы прекратить войну (на востоке Украины – ред.), нужно не к президенту РФ обращаться – Россия не является стороной конфликта, и это отмечено в Минских соглашениях. Американцы "завозят" летальное оружие , строят базы , и президент Украины заявляет о "скорейшем военном решении вопроса с сепаратистами". Но почему-то на этом фоне обращаются к президенту Владимиру Путину по поводу прекращения военных действий. И Макрону, и Меркель это понятно. Но им для поднятия своего рейтинга нужно говорить красивые фразы. Хотя им было бы надо обратиться к американским партнерам: либо они продолжают поддерживать преступный режим Порошенко, либо не продолжают", – сказал Вадим Колесниченко.

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