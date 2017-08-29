Эксперт об испытаниях США бомбы В61-12: я бы не стал здесь драматизировать

США провели два испытания модификации ядерной бомбы B61 без заряда. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik предположил, что американцы в очередной раз скажут, что подобные испытания связаны с Ираном. Однако, по его мнению, это не так.

Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) министерства энергетики США совместно с военно-воздушными силами страны в начале месяца провели два испытания модификации ядерной бомбы B61 в штате Невада, сообщается на официальном сайте НУЯБ.

Испытания прошли 8 августа на полигоне в городе Тонопа. Бомбу, не оснащенную ядерными боевыми частями, сбросили с истребителя F-15E. В ходе испытаний оценивались неядерные функции бомбы, а также способность истребителя доставлять оружие.

Испытания прошли в рамках программы продления срока службы B61-12.

"Программа по продлению срока службы B61-12 проходит по расписанию и отвечает требованиям национальной безопасности. Эти реалистичные испытания подтверждают правильность дизайна B61-12, когда речь заходит об эффективности системы", – заявил заместитель руководителя НУЯБ по программам обороны Фил Калбос.

По данным НУЯБ, первая модифицированная B61 будет завершена к марту 2020 года.

Эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов считает, что на модернизации ядерной бомбы B61 США не остановятся.

"В первую очередь, естественно, это модернизация и усовершенствование. То есть сейчас идет просто замена старого оружия на новое, я бы не стал слишком здесь драматизировать. Но надо учитывать, что модернизация и создание более совершенного оружия говорит о том, что американцы, в принципе, готовятся к войне. Кроме того, в США очень сильное лобби производителей оружия, и оно никогда не остановится, всегда будет что-то новое. Эти новые модификации поступят на вооружение в Европу, заменив собой почти 200 неуправляемых зарядов В61. А если так, то понятно, против кого этого направлено. При этом американцы, наверно, как обычно скажут, что это направлено против Ирана, но понятно, что до Ирана еще есть и Россия", – сказал Олег Глазунов в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем, по его мнению, в определенной степени испытания США ядерной бомбы могут быть направлены на "устрашение" КНДР.

"Вряд ли американцы будут бомбить Северную Корею ядерными бомбами такого типа. Но, хотя, это вполне может быть "акт устрашения" против Северной Кореи, попыткой показать, что Штаты создают что-то новое, чтобы напугать корейцев", – считает военный политолог.

Первое испытание ядерной бомбы B61 без боевого заряда прошло 15 марта этого года с истребителя-бомбардировщика F-16 на полигоне Неллис штата Невада. Отмечалось, что B61-12 будет подходить к устройствам самолетов B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D, F-16 MLU, F-35 и PA-200.

Бомба В61 – основное ядерное оружие стратегических ядерных сил США. Представляет собой модификацию ядерного боеприпаса разработки конца 1960-х. Длина бомбы составляет 3,58 метра, вес – от 320 до 500 кг.

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