США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт об испытаниях США бомбы В61-12: я бы не стал здесь драматизировать

12:2229.08.2017
0130
© Flickr / Sandia LabsТестовые испытания макета бомбы B61-12 в штате Нью-Мексико, СШАТестовые испытания макета бомбы B61-12 в штате Нью-Мексико, США
© Flickr / Sandia Labs
США провели два испытания модификации ядерной бомбы B61 без заряда. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik предположил, что американцы в очередной раз скажут, что подобные испытания связаны с Ираном. Однако, по его мнению, это не так.

Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) министерства энергетики США совместно с военно-воздушными силами страны в начале месяца провели два испытания модификации ядерной бомбы B61 в штате Невада, сообщается на официальном сайте НУЯБ.

Испытания прошли 8 августа на полигоне в городе Тонопа. Бомбу, не оснащенную ядерными боевыми частями, сбросили с истребителя F-15E. В ходе испытаний оценивались неядерные функции бомбы, а также способность истребителя доставлять оружие.

Испытания прошли в рамках программы продления срока службы B61-12.

"Программа по продлению срока службы B61-12 проходит по расписанию и отвечает требованиям национальной безопасности. Эти реалистичные испытания подтверждают правильность дизайна B61-12, когда речь заходит об эффективности системы", – заявил заместитель руководителя НУЯБ по программам обороны Фил Калбос.

По данным НУЯБ, первая модифицированная B61 будет завершена к марту 2020 года.

Эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов считает, что на модернизации ядерной бомбы B61 США не остановятся.

"В первую очередь, естественно, это модернизация и усовершенствование. То есть сейчас идет просто замена старого оружия на новое, я бы не стал слишком здесь драматизировать. Но надо учитывать, что модернизация и создание более совершенного оружия говорит о том, что американцы, в принципе, готовятся к войне. Кроме того, в США очень сильное лобби производителей оружия, и оно никогда не остановится, всегда будет что-то новое. Эти новые модификации поступят на вооружение в Европу, заменив собой почти 200 неуправляемых зарядов В61. А если так, то понятно, против кого этого направлено. При этом американцы, наверно, как обычно скажут, что это направлено против Ирана, но понятно, что до Ирана еще есть и Россия", – сказал Олег Глазунов в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем, по его мнению, в определенной степени испытания США ядерной бомбы могут быть направлены на "устрашение" КНДР.

"Вряд ли американцы будут бомбить Северную Корею ядерными бомбами такого типа. Но, хотя, это вполне может быть "акт устрашения" против Северной Кореи, попыткой показать, что Штаты создают что-то новое, чтобы напугать корейцев", – считает военный политолог.

Первое испытание ядерной бомбы B61 без боевого заряда прошло 15 марта этого года с истребителя-бомбардировщика F-16 на полигоне Неллис штата Невада. Отмечалось, что B61-12 будет подходить к устройствам самолетов B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D, F-16 MLU, F-35 и PA-200.

Бомба В61 – основное ядерное оружие стратегических ядерных сил США. Представляет собой модификацию ядерного боеприпаса разработки конца 1960-х. Длина бомбы составляет 3,58 метра, вес – от 320 до 500 кг. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена