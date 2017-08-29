Мнение: на Западе не видят границ между политическим и военным давлением

США и Финляндия проведут маневры одновременно с учениями "Запад-2017". Военный эксперт Борис Подопригора в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Запад тем самым хочет продемонстрировать некую скоординированную позицию в отношении России.

США и Финляндия проведут совместные военные учения на Балтике в сентябре, сообщил журналистам представитель Совета национальной безопасности при президенте США.

По его словам, маневры пройдут вблизи шведского побережья одновременно с российско-белорусскими учениями "Запад-2017".

Традиционные российско-белорусские учения "Запад-2017" планируется провести 14-20 сентября. В НАТО заявляли, что намерены "внимательно следить" за ними. Ряд стран альянса, в том числе Польша и Литва, выражали обеспокоенность в связи с учениями, однако генсек организации Йенс Столтенберг сообщал, что НАТО не видит в них угрозы.

В Минобороны Белоруссии подчеркивали, что на учения "Запад-2017" приглашены наблюдатели из семи стран и ряда международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, МККК.

В Минобороны России подчеркивали, что учения "Запад-2017" – не акт агрессии, как их трактуют некоторые страны, а плановые маневры, проходящие абсолютно открыто.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Подопригора высказал мнение, что Запад продолжает демонстрировать, что занимает в отношении России некую скоординированную позицию.

"Существует европейское, так называемое цивилизованное представление: мол, то, что делает Россия, не соответствует цивилизованным устремлениям. Что бы мы ни делали, какие бы учения ни проводили, этот взгляд будет присутствовать. А уж сегодняшняя ситуация – более чем нервная. Думаю, что вслед за учениями придут еще какие-нибудь факторы. Поэтому ничего удивительного здесь я не вижу. Это, к сожалению, данность сегодняшнего времени. К тому же на Западе, в Европе не видят границ между политическим и военным давлением. То, что относится к вооруженным силам, контингентам, продвижению НАТО и так далее – это не воспринимается как нечто существенное. Для Запада важнее осознание, что они занимают скоординированную позицию по России, которую воспринимают как врага", – сказал Борис Подопригора.

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