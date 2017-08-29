Мнение: КНДР новым запуском ракеты решила "немного погрозить" японцам

В Японии заявили, что запущенная северокорейская ракета могла достичь Гуама. Эксперт Андрей Ланьков в эфире радио Sputnik оценил опасность очередного запуска КНДР.

Ракета такого типа, пуск которой осуществила во вторник Северная Корея, могла достигнуть Гуама, заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

"Дальность полета ракеты составляет около пяти тысяч километров. Само собой разумеется, что ракета такого типа могла достичь Гуама", – приводит слова министра агентство Киодо.

Он также подтвердил, что все части ракеты упали в 1180 километрах от северного японского острова Хоккайдо. Ранее об этом сообщали военные.

Утром во вторник, 29 августа, КНДР выпустила ракету, которая пролетела над Японией и через 14 минут упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии.

Военные считают, что с большой долей вероятности был произведен пуск баллистической ракеты "Хвасон-12". Японские силы самообороны не стали сбивать ракету, поскольку посчитали, что она не представляла для страны опасности.

Ранее временный поверенный в делах КНДР в России Зин Чжон Хеп в интервью РИА Новости заявил, что Пхеньян завершил подготовку удара по Гуаму и нанесет его, если США не будут "вести себя разумно". В районе Гуама расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн.

Профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков в эфире радио Sputnik отметил, что у Японии есть основания для недовольства в связи с последним запуском.

"Когда чужие ракеты, запускаемые потенциально враждебной страной, летают над твоей территорией, это никому не понравится. Эмоции японцев понять можно. С другой стороны, никакой непосредственной угрозы нет. Никто сейчас ударов по Японии наносить не собирается. Северокорейская ядерная программа, объективно говоря, пока носит оборонительный характер. Пока это демонстрация и японцам, и американцам: мол, если захотим, то сможем. На этот раз они решили запускать ракеты с пролетом над японской территорией. В последние годы они от этого воздерживались, запускали ракеты по высокой траектории. Но вот теперь решили немного погрозить", – сказал Андрей Ланьков.

На фоне обмена резкими заявлениями между Пхеньяном и Вашингтоном президент США Дональд Трамп пообещал "невиданный" ответ, если КНДР "сделает что-то с Гуамом". Однако в Северной Корее эту угрозу не воспринимают всерьез, полагает Андрей Ланьков.

"В Пхеньяне отлично понимают, какова цена заявлениям бывшего замечательного шоумена. Понятно, что американцы никаких военных мер принимать не будут – в случае конфликта КНДР нанесет удар по Сеулу. Результатом станет крупная война в Азии – не легкая, а настоящая серьезная наземная война, которая сейчас никому не нужна. Это понимают в Вашингтоне. А в Пхеньяне понимают, что в Вашингтоне это понимают. Поэтому они будут продолжать что-то в этом духе и дальше, чтобы держать противника в тонусе и проверять собственные технологии", – отметил Андрей Ланьков.

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание по новому ракетному пуску КНДР. По мнению эксперта, в отношении КНДР предприняты уже все возможные санкции.

"Скажут, что северокорейцы очень плохо поступили, может быть, даже будут приняты еще какие-то дополнительные меры. Хотя какие уж санкции можно принять в отношении Северной Кореи? Будет какая-то осуждающая резолюция, где будет сказано, что КНДР нарушает все существующие предшествующие резолюции ООН. И дело будет закрыто до следующих испытаний, которых ждать не очень долго. Потому что у Северной Кореи есть основания бояться внешнего мира", – сказал Андрей Ланьков.

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