США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: КНДР новым запуском ракеты решила "немного погрозить" японцам

10:5129.08.2017
(обновлено: 10:53 29.08.2017)
0820
© AFP 2017 / JUNG Yeon-Je Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты в Сеуле. 29.08.17Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты в Сеуле. 29.08.17
© AFP 2017 / JUNG Yeon-Je
В Японии заявили, что запущенная северокорейская ракета могла достичь Гуама. Эксперт Андрей Ланьков в эфире радио Sputnik оценил опасность очередного запуска КНДР.

Ракета такого типа, пуск которой осуществила во вторник Северная Корея, могла достигнуть Гуама, заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

"Дальность полета ракеты составляет около пяти тысяч километров. Само собой разумеется, что ракета такого типа могла достичь Гуама", – приводит слова министра агентство Киодо.

Подводная лодка ВМФ США класса Ohio на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея
© AFP 2017 / Kim Jae-Hwan
По акции устрашения. США и Южная Корея решили "взять" КНДР со "скидкой"
Он также подтвердил, что все части ракеты упали в 1180 километрах от северного японского острова Хоккайдо. Ранее об этом сообщали военные.

Утром во вторник, 29 августа,  КНДР выпустила ракету, которая пролетела над Японией и через 14 минут упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии.

Военные считают, что с большой долей вероятности был произведен пуск баллистической ракеты "Хвасон-12". Японские силы самообороны не стали сбивать ракету, поскольку посчитали, что она не представляла для страны опасности.

Ранее временный поверенный в делах КНДР в России Зин Чжон Хеп в интервью РИА Новости заявил, что Пхеньян завершил подготовку удара по Гуаму и нанесет его, если США не будут "вести себя разумно". В районе Гуама расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн.

Профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков в эфире радио Sputnik отметил, что у Японии есть основания для недовольства в связи с последним запуском.

"Когда чужие ракеты, запускаемые потенциально враждебной страной, летают над твоей территорией, это никому не понравится. Эмоции японцев понять можно. С другой стороны, никакой непосредственной угрозы нет. Никто сейчас ударов по Японии наносить не собирается. Северокорейская ядерная программа, объективно говоря, пока носит оборонительный характер. Пока это демонстрация и японцам, и американцам: мол, если захотим, то сможем. На этот раз они решили запускать ракеты с пролетом над японской территорией. В последние годы они от этого воздерживались, запускали ракеты по высокой траектории. Но вот теперь решили немного погрозить", – сказал Андрей Ланьков.

На фоне обмена резкими заявлениями между Пхеньяном и Вашингтоном президент США Дональд Трамп пообещал "невиданный" ответ, если КНДР "сделает что-то с Гуамом". Однако в Северной Корее эту угрозу не воспринимают всерьез, полагает Андрей Ланьков.

"В Пхеньяне отлично понимают, какова цена заявлениям бывшего замечательного шоумена. Понятно, что американцы никаких военных мер принимать не будут – в случае конфликта КНДР нанесет удар по Сеулу. Результатом станет крупная война в Азии – не легкая, а настоящая серьезная наземная война, которая сейчас никому не нужна. Это понимают в Вашингтоне. А в Пхеньяне понимают, что в Вашингтоне это понимают. Поэтому они будут продолжать что-то в этом духе и дальше, чтобы держать противника в тонусе и проверять собственные технологии", – отметил Андрей Ланьков.

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание по новому ракетному пуску КНДР. По мнению эксперта, в отношении КНДР предприняты уже все возможные санкции.

"Скажут, что северокорейцы очень плохо поступили, может быть, даже будут приняты еще какие-то дополнительные меры. Хотя какие уж санкции можно принять в отношении Северной Кореи? Будет какая-то осуждающая резолюция, где будет сказано, что КНДР нарушает все существующие предшествующие резолюции ООН. И дело будет закрыто до следующих испытаний, которых ждать не очень долго. Потому что у Северной Кореи есть основания бояться внешнего мира", – сказал Андрей Ланьков.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена