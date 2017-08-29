Аналитик: в Киеве вынашивают план по "формальному отказу от Донбасса"

Украина намерена официально объявить Россию "страной-агрессором", заявляют в Киеве. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik отметил, что киевские власти ищут повод для отказа от обязательств на неподконтрольных территориях.

Россия в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса будет названа "страной-агрессором", заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко в эфире украинского Пятого канала.

По ее словам, законопроект "на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте". Луценко добавила, что Украина провела консультации со странами "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия, Франция) и США по этому вопросу.

"Впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором", — сказала она.

Луценко добавила, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса есть прямая ссылка на 51-ю статью Устава ООН относительно самообороны.

"Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это еще раз — не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов", — добавила она.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции".

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, что Киев ищет поводы для отказа от обязательств на неподконтрольных себе территориях.

"Здесь главное, какие обязательства Киев на формальном уровне для себя исключит. Если Киев говорит, что Россия, мол, "страна-агрессор" и на Донбассе идет "война с Россией", а не военный конфликт с элементами гражданской войны, то он не должен всерьез воспринимать, скажем, ДНР и ЛНР, их представителей. То есть, если не хотят конфликт завершать, то говорят, что якобы существует "внешний фактор", который на это влияет, и тогда можно заморозить эту ситуацию, отказаться от социальных выплат на этой территории и от ее восстановления. Так что этот документ нужно называть не "планом по реинтеграции Донбасса", а "планом по формальному отказу от Донбасса". В Киеве и в Вашингтоне мыслят так: сославшись на то, что "во всем виновата Россия", давайте полуофициально объявим, что эта территория уже не наша, пусть ею занимается Москва, помогает восстановлению", — сказал Станислав Бышок в эфире радио Sputnik.

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