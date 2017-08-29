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Эксперт об этапе строительства моста в Крым: "нам есть чем похвастаться"

09:1729.08.2017
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© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Железнодорожная арка Крымского моста доставлена на фарватер. 28 августа 2017Железнодорожная арка Крымского моста доставлена на фарватер. 28 августа 2017
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Строители начали подъем арки на фарватерные опоры моста в Крым. Эксперт Олег Скворцов рассказал в эфире радио Sputnik, какие сложности удалось преодолеть строителям.

 В Керченском проливе идет первый этап морской операции по транспортировке и монтажу арок Крымского моста: строители начали подъем железнодорожной арки строящегося моста на фарватерные опоры, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Операция по установке железнодорожного арочного пролета моста через Керченский пролив началась утром в воскресенье, судоходное движение в проливе приостановлено на 72 часа. Арочный пролет длиной 227 метров и высотой 45 метров будет установлен на фарватерные опоры высотой 35 метров.

"Около 21:00 произошел "отрыв" арочного пролета от плавучих опор, удерживавших его минувшие сутки. На данный момент конструкция удерживается на весу только высокопрочными тросами, протянутыми к ней от 16 домкратов, установленных наверху фарватерных опор", — говорится в сообщении.

Расстояние между низом арки и плавучими опорами сейчас составляет около 1 метра (и около 10 метров от воды). После того, как арочный пролет будут выдержан в таком положении на весу, и специалисты еще раз проверят работу грузоподъемного оборудования, операция по подъему продолжится.

Поднимают арку на высоту с помощью почти 700 тросов. Грузоподъемность каждого домкрата — 650 тонн, так что, несмотря на вес арки в 6 тысяч, строители обеспечили 40-процентный запас по подъемным механизмам.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Президент Ассоциации дорожных проектно-изыскательских организаций "РОДОС" Олег Скворцов рассказал в эфире радио Sputnik о значении этого этапа строительства.

"Это сложная и ответственная операция, учитывая габариты и массу этого пролета. Но, кроме того, что это массивная конструкция, ее еще и нужно установить с очень высокой точностью. Но у нас в России опыт такой есть, специалисты хорошие. Это своеобразный символический этап, который говорит о том, что стройка идет нормально", — сказал Олег Скворцов.

Эксперт объяснил, с какими сложностями сталкиваются строители.

"Самое сложное – это опоры, потому что это связано с неопределенностью. Грунты – вещь загадочная, не всегда знаешь их свойства, поэтому могут возникать заминки. Там на глубине порядка 60-70 метров залегают пылеватые суглинки, отложения ила – это грунт, который ничего не несет. Это потребовало применения очень длинных свай, они там до 80 метров. Второй сложный вопрос – этот мост строится в тектонической зоне. Там рядом тектонический разлом и в принципе его проектируют с учетом того, что он должен выдержать землетрясение. Это тоже достаточно болезненный фактор, но все меры при проектировании и строительстве принимаются. Мы привыкли делать такие мосты, у нас такой же длинный мост через Амур в Хабаровске. Мы держим отечественное мостостроение на мировом уровне, нам есть чем похвастаться", — отметил Олег Скворцов.

 

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