Эксперт: претензии в Киеве к "Газпрому" – попытка "выслужиться"

"Газпром" обжаловал в Верховном суде Украины решение о взыскании $6,7 млрд. Эксперт Владимир Фейгин считает процесс, начатый Киевом в отношении российской компании, во многом политизированным. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

"Газпром" обжаловал в Верховном суде Украины решение Высшего хозяйственного суда Украины, отказавшегося отменить санкционированное вердиктами судов низших инстанций принудительное взыскание с российской компании в пользу Украины штрафа на 171,8 млрд гривен (около 6,7 млрд долларов по текущему курсу) за якобы злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа.

Высший хозяйственный суд Украины 16 мая отклонил кассационную жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании с компании в пользу Украины антимонопольного штрафа.

Информация о подаче иска "Газпромом" в Верховный суд Украины содержится в определении этого суда, которое размещено в Едином реестре судебных решений. Согласно документу, Верховный суд Украины предоставил "Газпрому" время до 29 августа на устранение недостатков, допущенных истцом в заявлении.

"Судья Верховного суда Украины Инна Бердник, рассмотрев заявление "Газпрома" о пересмотре Верховным судом Украины постановления Высшего хозяйственного суда Украины от 16 мая 2017 по иску Антимонопольного комитета Украины к "Газпрому" о взыскании суммы (штрафа – ред.)… принял решение предоставить "Газпрому" срок для устранения недостатков до 29 августа 2017 года", — говорится в определении Верховного суда Украины. В частности, истец при подаче заявления не предоставил всех документов, на которые ссылается в обосновании своей позиции.

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин считает претензии Киева к "Газпрому" необоснованными.

""Газпром" в последние годы не был активным участником газового рынка Украины, компания просто транспортирует газ по территории Украины по контракту о транзите. Нет никакого монопольного положения "Газпрома". Я как-то особо не вижу оснований для претензий Украины. Весь этот процесс представляется в значительной мере политизированным. При этом, можно сказать, что участники с украинской стороны стараются выслужиться, показать, что они сторонники защиты украинских интересов. Они уже даже начали арест активов каких-то компаний, но пока, правда, ни к чему серьезному это не привело", – сказал Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, процесс рассмотрения данного дела может затянуться.

"Конечно, юристы "Газпрома" вряд ли надеются на серьезное, объективное разбирательство – в этой политизированной обстановке это было бы довольно наивно. Во-первых, они будут смотреть, на что можно будет апеллировать. Во-вторых, будет полное выяснение основных конструкций по взаимным искам – насколько я помню, это должно произойти в конце года. Может быть все что угодно, даже мировые соглашения. Ведь приближается момент, когда нужно будет приходить к соглашению, что делать с транзитом после 2019 года (когда истечет контракт). В какой-то мере он, видимо, сохранится, но будут очень серьезные переговоры о его условиях. Потому что с украинской стороны были слышны самые разные сообщения на этот счет. Не исключаю, что эти обсуждения будут с участием европейцев, которых это затрагивает. Если будут препятствия, несправедливые условия, то это напрямую скажется на них. Поэтому я думаю, что они будут, возможно, пытаться сгладить эти интересы. А у них есть серьезные механизмы воздействия на украинскую сторону", – считает эксперт.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 млрд гривен (3,2 млрд долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты. Данный иск на итоговую сумму около 6,4 млрд долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако "Газпром" подал апелляционную жалобу на это решение, которая также была отклонена.

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