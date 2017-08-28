Политолог: став президентом, Порошенко получил "желанный главный ресурс"

На Украине опубликовали данные о числе компаний, принадлежащих президенту Петру Порошенко. Крымский политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik отметил, что аппетиты украинских чиновников прочувствовали и в Крыму в бытность полуострова в составе Украины.

Президенту Украины Петру Порошенко принадлежат 76 компаний, сообщается на сайте проекта Opendatabot.

Opendatabot – проект частной украинской IT-компании, отслеживающий регистрационные данные украинских компаний и сведения из судебного реестра. По словам разработчиков, цель сервиса – контроль контрагентов и защита от рейдерских захватов.

"На Украине 2 миллиона 662 тысячи 353 владельца на 1,5 миллиона компаний. Среди владельцев наибольшего числа компаний – Ринат Ахметов (303 компании), Петр Порошенко (76), Дмитрий Фирташ (72) и Игорь Коломойский (45)", – говорится на сайте проекта.

С понедельника на сайте Opendatabot стал доступен поиск по собственникам компаний. По мнению авторов проекта, эта информация позволит снизить риски при работе с контрагентами. Украинцы смогут бесплатно получать не только информацию о владельцах компаний, но и извещения о смене собственника.

Как отмечается в сообщении, ранее такой поиск был возможен только на сайте единого государственного реестра. Эта услуга стоила 54 гривны (2,07 доллара).

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук считает, что информации, представленной на сайте Opendatabot, вполне можно доверять.

"Если и есть какое-то расхождение в цифрах, то это незначительная ошибка. Мы все-таки 23 года были в составе Украины, и в том числе в Крыму прочувствовали аппетиты украинских олигархов. И мы поняли – власть в Украине является главным ресурсом обогащения. Нужно быть либо близко к власти, либо надо иметь свои фракции в Верховной раде, лоббировать свои интересы – это делали все олигархи. Конечно, в свое время это делал успешно и Петр Порошенко, когда только начинал карьеру. И, конечно, когда он стал президентом, у него появился этот желанный главный ресурс, который позволил ему очень существенно нарастить свои активы. Сегодняшняя ситуация в Украине этому очень способствует: это ситуация полного хаоса, когда очень легко "ловить рыбку в мутной воде"", – сказал Александр Форманчук в эфире радио Sputnik.

При этом, по словам политолога, на Украине нет четких законов, по которым тому же Петру Порошенко запрещалось бы владеть бизнесом.

"Это все не отрегламентировано, потому что это невозможно – практически все, кто в этом заинтересован, достаточно плотно находятся во власти. Поэтому там настолько все запутано. А украинские олигархи хотят иметь всего и побольше, по принципу – "якщо не з'їм, так понадкусюю". Этой жадности нет предела", – считает Александр Форманчук.

Он обратил внимание на то, что Петр Порошенко не раз заявлял, что откажется от бизнеса, однако так и не выполнил свои обещания.

"Можно же что угодно придумать, но я, наблюдая за ним (Петром Порошенко), могу сказать, что он не очень-то торопится уже это все объяснять. Сначала он пытался, потом сократил частоту общения с журналистами, которые пытаются задавать подобные вопросы, иногда отшучивается. То есть он эту тему, грубо говоря, просто игнорирует. Да и, в общем-то, ему и оправдываться особо не надо, так как это та норма морали, которая господствует сегодня на Украине. Уже трудно назвать, кто честный, кто нечестный. Все давно вымазались одной краской по много раз. И в этом плане Порошенко всех, в общем-то, устраивает. Главное – чтобы давал и другим возможность заработать", – заключил политолог.

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