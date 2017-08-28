Мнение: решение США по визам – это месть, чтобы там ни говорил Джон Теффт

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала решение США по сокращению объема визовых процедур в РФ. Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Вашингтон предпринял намеренный шаг в отношении простых граждан.

Россия не будет отвечать США на осложнения получения визы, введенные американским посольством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Дождь". Дипломат сравнила подобные меры с "геноцидом обычных людей". Захарова рассказала, что власти США начали ужесточать визовые процедуры с гражданами России задолго до того, как Москва потребовала сократить штат американской дипмиссии в России. По ее словам, срок рассмотрения на американскую визу был увеличен с 10 до 50 дней еще около четырех-пяти месяцев назад.

США временно приостановили выдачу неимиграционных виз россиянам до 1 сентября. С 1 сентября выдача виз будет осуществляться только в посольстве США в Москве, тогда как ранее их можно было получить также и в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Кроме того, существенно увеличатся сроки рассмотрения заявок.

Ранее американский посол в РФ Джон Теффт, комментируя решение Вашингтона приостановить выдачу виз россиянам, заявил, что меры со стороны США не являются местью за инициативу Москвы сократить количество сотрудников американских дипмиссий в стране. По словам посла, это стало результатом этого решения.

В эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин выразил мнение, что решение по визам – это намеренный шаг США в отношении простых граждан. На это и указала Мария Захарова, считает он.

"Это месть США, чтобы там ни говорил уходящий посол США в Москве Джон Теффт. Это ответная реакция Соединенных Штатов. И логика этой реакции понятна – это стремление ударить по рядовым гражданам и побудить их к недовольству российскими властями. Все это противоречит здравому смыслу, но, тем не менее, эта логика продолжает действовать со стороны Вашингтона. Думаю, что госпожа Захарова пыталась подчеркнуть – и это справедливо – что ответные меры США бьют по рядовым гражданам и наносят им ущерб, в том числе и материальный. Ведь граждане большой страны должны будут оплачивать билеты на самолет только для того, чтобы пройти соответствующую процедуру получения виз в единственном месте, в Москве. Конечно, это некое обременение и ущемление российских граждан. Возможно, слово "геноцид" слишком сильное, но зато оно в полной мере соответствует намерениям властей Соединенных Штатов", – сказал Алексей Зудин.

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