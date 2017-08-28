Политолог: у Украины нет альтернативы донбасскому углю

В самопровозглашенной ЛНР выразили уверенность, что зимой Украина признает необходимость закупки донбасского угля. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что уголь из Донбасса выручал украинское государство в самые тяжелые периоды.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий выразил уверенность, что уже зимой Украина признает, что не может без угля Донбасса.

"На бывшей Украине наш уголь уже продавали по цене австралийского, южноафриканского, а скоро и по цене американского. Киевские правители назло не только Донбассу, но и всей Украине пытаются проворачивать разные темные комбинации, но все это зря. Деньги из воздуха, а уголь только поднять на-гора из забоя. Поэтому наша надежная союзница зима скоро все расставит на свои места", – выразил уверенность Плотницкий в видеопоздравлении ко Дню шахтера, публикованном на официальном сайте главы ЛНР.

Плотницкий заявил, что сейчас в республике борются за сохранение каждой шахты, так как возрождение угледобывающих предприятий является приоритетным направлением в политике республики.

"Уголь всегда давал нашему народу хлеб, работу, достаток, надежду и уверенность в завтрашнем дне… Наше стратегическое направление – постепенно возродить все, что славило труд наших людей", – подчеркнул глава ЛНР.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что Киев, даже официально отказываясь в очередной раз от донбасского угля, зачастую продолжает его закупать.

"Конечно, Украине выгоднее покупать донбасский уголь. Этот уголь, кстати, выручал украинское государство даже в те периоды, когда Киеву остро не хватало природного газа. Так что у Киева действительно практически нет альтернативы донбасскому углю. При этом, конечно, отказ Киева от донбасского угля в определенной степени сказывается на самопровозглашенных республиках Донбасса. Но мы же знаем, что каждый раз, после того как Киев в очередной раз отказывался от донбасского угля, этот уголь почему-то оказывался на украинских предприятиях", – сказал Иван Мезюхо.

Поэтому, по его мнению, действительно не стоит исключать, что Украине придется вернуться к закупкам донбасского угля.

"Нельзя исключать того, что Украина в осенне-зимний отопительный период все же будет покупать донбасский уголь напрямую, правда, будет это всячески скрывать. Кроме того, Киев может пойти на покупку донбасского угля через посредников. Я не исключаю, что Киев будет предпринимать и попытки покупки угля у иностранных государств – у США или у ЮАР. Но практика показывает, что это либо не подходит украинским предприятиям, либо иностранные государства не могут поставить нужное количество угля, либо у Украины просто нет денег, чтобы расплатиться за поставки", – отметил политолог.

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