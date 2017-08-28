США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: у Украины нет альтернативы донбасскому углю

17:1028.08.2017
0220
© Fotolia / IvanУгольУголь
© Fotolia / Ivan
В самопровозглашенной ЛНР выразили уверенность, что зимой Украина признает необходимость закупки донбасского угля. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что уголь из Донбасса выручал украинское государство в самые тяжелые периоды.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий выразил уверенность, что уже зимой Украина признает, что не может без угля Донбасса.

Церемония отправки американского энергетического угля для нужд ПАО Центрэнерго в морском порту Балтимор,США. 22 августа 2017
© Фото : Embassy of Ukraine in the USA в Facebook
Гулять – так на последние! Украина нашла уголь на краю земли
"На бывшей Украине наш уголь уже продавали по цене австралийского, южноафриканского, а скоро и по цене американского. Киевские правители назло не только Донбассу, но и всей Украине пытаются проворачивать разные темные комбинации, но все это зря. Деньги из воздуха, а уголь только поднять на-гора из забоя. Поэтому наша надежная союзница зима скоро все расставит на свои места", – выразил уверенность Плотницкий в видеопоздравлении ко Дню шахтера, публикованном на официальном сайте главы ЛНР.

Плотницкий заявил, что сейчас в республике борются за сохранение каждой шахты, так как возрождение угледобывающих предприятий является приоритетным направлением в политике республики.

"Уголь всегда давал нашему народу хлеб, работу, достаток, надежду и уверенность в завтрашнем дне… Наше стратегическое направление –  постепенно возродить все, что славило труд наших людей", – подчеркнул глава ЛНР.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что Киев, даже официально отказываясь в очередной раз от донбасского угля, зачастую продолжает его закупать.

"Конечно, Украине выгоднее покупать донбасский уголь. Этот уголь, кстати, выручал украинское государство даже в те периоды, когда Киеву остро не хватало природного газа. Так что у Киева действительно практически нет альтернативы донбасскому углю. При этом, конечно, отказ Киева от донбасского угля в определенной степени сказывается на самопровозглашенных республиках Донбасса. Но мы же знаем, что каждый раз, после того как Киев в очередной раз отказывался от донбасского угля, этот уголь почему-то оказывался на украинских предприятиях", – сказал Иван Мезюхо.

Поэтому, по его мнению, действительно не стоит исключать, что Украине придется вернуться к закупкам донбасского угля.

"Нельзя исключать того, что Украина в осенне-зимний отопительный период все же будет покупать донбасский уголь напрямую, правда, будет это всячески скрывать. Кроме того, Киев может пойти на покупку донбасского угля через посредников. Я не исключаю, что Киев будет предпринимать и попытки покупки угля у иностранных государств – у США или у ЮАР. Но практика показывает, что это либо не подходит украинским предприятиям, либо иностранные государства не могут поставить нужное количество угля, либо у Украины просто нет денег, чтобы расплатиться за поставки", – отметил политолог.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена