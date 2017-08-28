Политолог: у Украины нет альтернативы донбасскому углю

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий выразил уверенность, что уже зимой Украина признает, что не может без угля Донбасса.
Плотницкий заявил, что сейчас в республике борются за сохранение каждой шахты, так как возрождение угледобывающих предприятий является приоритетным направлением в политике республики.
"Уголь всегда давал нашему народу хлеб, работу, достаток, надежду и уверенность в завтрашнем дне… Наше стратегическое направление – постепенно возродить все, что славило труд наших людей", – подчеркнул глава ЛНР.
Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что Киев, даже официально отказываясь в очередной раз от донбасского угля, зачастую продолжает его закупать.
"Конечно, Украине выгоднее покупать донбасский уголь. Этот уголь, кстати, выручал украинское государство даже в те периоды, когда Киеву остро не хватало природного газа. Так что у Киева действительно практически нет альтернативы донбасскому углю. При этом, конечно, отказ Киева от донбасского угля в определенной степени сказывается на самопровозглашенных республиках Донбасса. Но мы же знаем, что каждый раз, после того как Киев в очередной раз отказывался от донбасского угля, этот уголь почему-то оказывался на украинских предприятиях", – сказал Иван Мезюхо.
Поэтому, по его мнению, действительно не стоит исключать, что Украине придется вернуться к закупкам донбасского угля.
"Нельзя исключать того, что Украина в осенне-зимний отопительный период все же будет покупать донбасский уголь напрямую, правда, будет это всячески скрывать. Кроме того, Киев может пойти на покупку донбасского угля через посредников. Я не исключаю, что Киев будет предпринимать и попытки покупки угля у иностранных государств – у США или у ЮАР. Но практика показывает, что это либо не подходит украинским предприятиям, либо иностранные государства не могут поставить нужное количество угля, либо у Украины просто нет денег, чтобы расплатиться за поставки", – отметил политолог.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!