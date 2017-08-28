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Эксперт о подготовке Киевом нового иска к РФ в ВТО: все, как у классиков

15:5628.08.2017
(обновлено: 15:57 28.08.2017)
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© AFP 2017 / Fabrice CoffriniШтаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, ШвейцарияШтаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini
Украина хочет подать в ВТО иск к России по аграрной продукции, сообщила торговый представитель страны Наталья Микольская, не вдаваясь в подробности. Эксперт Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik назвал претензии Киева "продолжением театра абсурда".

Украина готовит четвертый иск в ВТО к РФ, который касается ограничений по аграрной продукции, представление будет внесено в ближайшее время, сообщила замминистра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Мы завершаем работу по подаче иска в ВТО по сельскохозяйственной продукции, это является для нас важным моментом", – сказала Микольская.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе. 22 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Она отказалась уточнить конкретные виды сельскохозяйственной продукции, которых будет касаться иск, сославшись на конфиденциальность этой информации при подготовке исковых требований.

В конце октября 2015 года Украина подала первый иск в ВТО против России по торговым ограничениям относительно вагонов и стрелочных переводов отечественного производства. В декабре 2016 года Орган урегулирования споров ВТО начал процедуру рассмотрения спора. Вторым иском в ВТО Украина оспаривает ограничение транзита своих товаров через территорию РФ. Третья претензия Украины к РФ касается ограничений поставок в Россию некоторых продовольственных товаров украинского производства.

В эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев назвал претензии Киева "продолжением театра абсурда".

"По конкретному заявлению Микольской информации крайне мало, она ничего не озвучила. Скорее всего, это пиар-акция. Здесь больше популизма, нежели конкретных моментов, которые можно обсуждать. Удивляет, какие могут быть иски, какие торговля и транзит, если киевские власти утверждают, что они находятся с Россией "в состоянии войны". Кроме того, Украина подписала договор об ассоциации с ЕС и отказалась от участия в евразийской интеграции. Так что она хочет? Киев говорит, что идет в Европу, но при этом хочет сохранить свободу торговли в рамках евразийской интеграции – свободу передвижения товаров, грузов и так далее? Этот иск – это продолжающийся театр абсурда, не более того. Это популизм. Украине нечего предъявить – положение в экономике тяжелое, жизненный уровень населения постоянно снижается. Поэтому звучат заявления об очередных "успехах" – мол, накажем "агрессора", добьемся своего, и Европа нам поможет. В общем, все, как у известных классиков", – сказал Игорь Ковалев. 

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