Эксперт: скоростные поезда на Украине превращаются в обычные электрички

На Украине участились пожары в пассажирских поездах, сразу три случая произошли на прошедшей неделе. Об инцидентах сообщают украинские СМИ.
Так, в субботу во время движения загорелся электропоезд, следовавший из Жмеринки в Киев. К счастью, пассажиры успели выйти из поезда. В пятницу ЧП произошло в Закарпатье в электричке Королево – Тересва. Уточняется, что пожар возник в моторном отсеке, машинист остановил поезд, отцепил кабину и организовал эвакуацию пассажиров. В четверг 25 человек были эвакуированы из горящего поезда в Винницкой области. Когда на место ЧП прибыли пожарные, огонь успел охватить весь состав, лишь чудом никто из пассажиров не пострадал.
Ранее СМИ сообщали, что из-за неисправного состава пассажиры скоростного поезда Одесса – Киев в течение семи часов были вынуждены ехать стоя.
Независимый эксперт по транспорту Алексей Захаров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что налицо большой износ подвижного состава и отсутствие должного контроля за его техническим состоянием.
"На это денег нет. Украинские железные дороги никогда не блистали хорошими финансовыми показателями, а после 2014 года им стало жить еще тяжелее. Находящийся в Кременчуге вагоностроительный завод, который осуществлял поставки новых вагонов, выпуск пассажирского подвижного состава практически прекратил. В "Укрзализнице" очень много говорят об усилиях, которые прилагаются (к обновлению парка вагонов – ред.), однако реальных-то результатов нет. Средний возраст пассажирских вагонов превышает 25 лет, а это уже запредельный износ. Состояние локомотивов вообще удручающее. Кроме того, скоростные поезда из-за удручающего состояния железнодорожного полотна вынуждены снижать скорость до уровня обычных электричек, в каковые и превращаются. Ни о каком скоростном движении на большинстве маршрутов речи просто не идет, поезд не может разгоняться до своей технической скорости из-за состояния пути. На ремонт тоже нет денег. Но железные дороги должны работать и перевозить людей и грузы, поэтому все будут закрывать глаза на техническое состояние и выпускать поезда на линии, иначе будет паралич экономики страны", – сказал Алексей Захаров.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!