Эксперт: скоростные поезда на Украине превращаются в обычные электрички

Пользование железнодорожным транспортом на Украине стало небезопасным для пассажиров. Эксперт Алексей Захаров в эфире радио Sputnik отметил, что налицо большой износ подвижного состава и удручающее состояние железнодорожного полотна.

На Украине участились пожары в пассажирских поездах, сразу три случая произошли на прошедшей неделе. Об инцидентах сообщают украинские СМИ.

Так, в субботу во время движения загорелся электропоезд, следовавший из Жмеринки в Киев. К счастью, пассажиры успели выйти из поезда. В пятницу ЧП произошло в Закарпатье в электричке Королево – Тересва. Уточняется, что пожар возник в моторном отсеке, машинист остановил поезд, отцепил кабину и организовал эвакуацию пассажиров. В четверг 25 человек были эвакуированы из горящего поезда в Винницкой области. Когда на место ЧП прибыли пожарные, огонь успел охватить весь состав, лишь чудом никто из пассажиров не пострадал.

По предварительной версии, причинами этих ЧП могли стать пренебрежение пассажирами правилами противопожарной безопасности и изношенность подвижного состава.

Ранее СМИ сообщали, что из-за неисправного состава пассажиры скоростного поезда Одесса – Киев в течение семи часов были вынуждены ехать стоя.

Независимый эксперт по транспорту Алексей Захаров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что налицо большой износ подвижного состава и отсутствие должного контроля за его техническим состоянием.

"На это денег нет. Украинские железные дороги никогда не блистали хорошими финансовыми показателями, а после 2014 года им стало жить еще тяжелее. Находящийся в Кременчуге вагоностроительный завод, который осуществлял поставки новых вагонов, выпуск пассажирского подвижного состава практически прекратил. В "Укрзализнице" очень много говорят об усилиях, которые прилагаются (к обновлению парка вагонов – ред.), однако реальных-то результатов нет. Средний возраст пассажирских вагонов превышает 25 лет, а это уже запредельный износ. Состояние локомотивов вообще удручающее. Кроме того, скоростные поезда из-за удручающего состояния железнодорожного полотна вынуждены снижать скорость до уровня обычных электричек, в каковые и превращаются. Ни о каком скоростном движении на большинстве маршрутов речи просто не идет, поезд не может разгоняться до своей технической скорости из-за состояния пути. На ремонт тоже нет денег. Но железные дороги должны работать и перевозить людей и грузы, поэтому все будут закрывать глаза на техническое состояние и выпускать поезда на линии, иначе будет паралич экономики страны", – сказал Алексей Захаров.

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