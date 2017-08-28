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Депутат ГД: на форуме "Армия-2017" мы показали мощь наших Вооруженных сил

12:1028.08.2017
(обновлено: 12:12 28.08.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЭкспозиция военной техники в рамках международного военно-технического форума Армия-2017 на полигоне АлабиноЭкспозиция военной техники в рамках международного военно-технического форума Армия-2017 на полигоне Алабино
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Минобороны РФ на форуме "Армия-2017" заключило 23 контракта с предприятиями ОПК на 170 млрд рублей. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik отметил интерес к форуму со стороны иностранных делегаций.

Контракты на 170 млрд рублей подписаны в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017". Он завершился в воскресенье, 27 августа, в Подмосковье. 

Отправка военных инженеров международного противоминного центра ВС РФ из Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министерство обороны России в рамках форума подписало 23 государственных контракта и три дополнительных соглашения с 17 предприятиями оборонно-промышленного комплекса, сообщил замминистра обороны Юрий Борисов. По его словам, в результате выполнения этих контрактов в Вооруженные силы будет поставлено более 600 и проведен ремонт с модернизацией свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

В частности, Борисов сообщил, что Минобороны России до 2020 года получит 100 новейших танков "Армата".

Замминистра обороны отметил, что почти все образцы вооружений, законтрактованные Минобороны России на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", прошли апробацию в Сирии.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин  в эфире радио Sputnik отметил интерес к форуму со стороны представителей иностранных государств.

"В рамках форума впервые была проведена видеоконференция с авиабазой Хмеймим в Сирии. Помимо выставки трофеев "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка), были показаны те образцы военной техники и вооружений, которые применялись в сирийской армии и в рамках действий ВКС России: боевые машины пехоты, летательные аппараты, беспилотники. Все это можно было увидеть воочию. Представители иностранных государств проявляли к этому большой интерес. Мы смогли показать мощь наших Вооруженных сил – такая задача тоже ставилась перед форумом. Были у нас представители стран НАТО и стран СНГ, и я думаю, что это было для них полезно. В форуме приняли участие представители 114 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, в том числе делегации на уровне министров обороны. И это тоже говорит об интересе к форуму", – сказал Юрий Швыткин.

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