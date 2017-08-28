Мнение: в Киеве понимают, что крымский "корабль" "уже уплыл"

В Киеве раскритиковали Freedom House за опубликованную карту с Крымом, "отделенным" от Украины. Доктор политических наук Александр Гусев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что отношение украинских властей к России можно охарактеризовать одним словом.

В докладе американской правозащитной организации Freedom House, посвященному уровню состояния демократии в разных странах мира, на карте Крым значится отдельно от Украины. Уровень состояния демократии на Украине обозначен желтым цветом, тогда как Крым на карте окрашен в фиолетовый цвет, как и Россия.

На то, что Крым не указан на карте украинским, обратил внимание депутат Верховной рады, глава делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. При этом он ошибочно посчитал, что Freedom House считает полуостров частью России.

"Одна из самых известных правозащитных организаций Freedom House на карте прикрепила Крым России. Особый цинизм ситуации придает название доклада – "Двойные угрозы глобальной демократии"", – написал он на своей странице в Facebook.

Накануне Дня независимости Украины в городе Бровары установили сцену с картой страны без Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Правоохранители изъяли эту карту. Позже стало известно, что из-за инцидента увольняется глава отдела культуры Броварского горсовета Инна Савченко. По факту размещения "урезанной" карты было возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев, комментируя в эфире радио Sputnik реакцию украинской стороны, выразил мнение, что удивляться здесь, по сути, нечему.

"Нынешние украинские власти относятся к России, как к "стране-агрессору". Поэтому любые заявления, в том числе в рамках ПАСЕ, ООН, они воспринимают в штыки, так как понимают, что "корабль уже уплыл". И все их действия похожи на камень, брошенный в ушедший пароход. В этом отношении заявления, которые делают целый ряд других не менее популярных (чем Freedom House) организаций, говорят о том, что они считают Крым российским. Так что удивляться здесь нечему. Да и чего удивляться поведению украинских властей. Ведь отношение Украины к России можно охарактеризовать одним словом – "маразм"", – сказал Александр Гусев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, по большей части на Западе плохо представляют себе, где вообще находится Украина.

"В целом на Западе не очень, наверное, понимают, где находится Россия, где находится Украина. Ведь недаром совсем недавно достаточно уважаемое западное издание вместо Киева написала – Улан-Батор. То есть для них фактически все равно – что Монголия, что Украина. Главное – посеять хаос. Что уж говорить о простых американцах, для них все равно, что такое Украина и какие у нее отношения с Россией. Многие американцы вообще считают, что Украина – это Россия, а никакое не самостоятельное государство", – считает Александр Гусев.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.



