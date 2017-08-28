Политолог: в Латвии признали, что без России нормально жить не могут

Москва и Рига могут "работать плечом к плечу", заявили в латвийском правительстве. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в балтийских странах задумались о спасении своей экономики.

Рига и Москва могут работать плечом к плечу, заявил министр сообщения Латвии, сопредседатель латвийско-российской межправительственной комиссии Улдис Аугулис.

"Прежде всего мы должны разговаривать и вместе работать. Если мы не будем разговаривать, прорабатывать совместные пути, из того же Китая, то у нас ничего не получится", – сказал он в интервью радиостанции Baltkom.

По словам Аугулиса, "в обеих странах живут люди, которые хотят хлебушка с колбасой, а не только хлебушка". "Каждая страна должна думать о том, как развивается их экономика. Мы видим, что мы можем работать вместе, плечом к плечу", – добавил он.

В Риге 15 августа после почти четырехлетнего перерыва состоялось заседание латвийско-российской межправительственной комиссии. На встрече с министром транспорта России Максимом Соколовым глава латвийского кабмина Марис Кучинскис заявил о желании развивать конструктивные отношения между странами.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев прокомментировал в эфире радио Sputnik заявление латвийского министра.

"Министерство сообщения в Латвии всегда было более прорусским, чем министерство иностранных дел страны, потому что загружать эти пути сообщения можно только товарами, которые идут из России в Европу или из Европы в Россию. Во всех остальных случаях это не отрасль экономики, а нагрузка на и так слабый бюджет. Поэтому если вы действительно хотите не только хлебушка, но и колбаски, то вам необходимо сотрудничать с Россией. Министр просто сказал ту правду, которую в последнее время было не принято говорить", – сказал Дмитрий Журавлев.

Он предположил, какой, по его мнению, может быть реакция на это заявление в Латвии.

"Ритуал есть ритуал. Там же нельзя сказать, что да, с русскими придется дружить, если до этого все время кричали, что с ними надо воевать. Но я думаю, что и в обществе, и в политике это вызовет понимание, иначе бы министр, человек опытный, этого бы не сказал. Просто, действительно, борьба за политическую свободу от России, которая их и так не держала, слишком дорого обходится экономике этих стран. И без сотрудничества с Россией они нормально жить не могут – это должен был кто-то рано или поздно сказать. Льготный период в ЕС закончился, и получения удовольствий от Европейского союза, скорее всего, больше не будет. Значит, надо выживать", – отметил Дмитрий Журавлев.

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