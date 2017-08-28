Политолог о словах Волкера про "изоляцию" РФ из-за Донбасса: это "болтовня"

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выступает на семинаре в Европейском центре иследования безопасности им.Джорджа К. Маршалла. 9 июня 2017

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выступает на семинаре в Европейском центре иследования безопасности им.Джорджа К. Маршалла. 9 июня 2017

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что РФ хочет "заморозить" ситуацию в Донбассе, но это будет иметь серьезные международные последствия. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев прокомментировал это заявление.

Российско-американские отношения будут "хромать" до тех пор, пока "не разрешена украинская проблема", заявил в интервью Financial Times спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Отношения между Россией и США важны, но украинская проблема продолжит вредить им", — сказал он.

Волкер полагает, что Россия хочет "заморозить" ситуацию в Донбассе, но в таком случае Москве, по его словам, придется смириться с международной изоляцией.

"Страна может оказаться выброшенной из системы дипломатических и экономических отношений — это явно не то, чего хотели бы в России", — считает дипломат.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о том, почему Украина вернулась в информационное пространство США.

"Администрация США активно ищет любые поводы для подвижек на внешней арене, небольших побед. Это им необходимо, учитывая, что рейтинг (президента США) Дональда Трампа, который немного поднялся во время воинственной риторики в адрес КНДР, сейчас продолжает падать. Они продолжают искать точки на карте, где можно себя проявить", — отметил Андрей Суздальцев.

По мнению политолога, от Курта Волкера слишком многого ждут на Украине.

"Волкер совсем даже не дипломат. Он заявляет, что на Украине должно быть летальное оружие, становится на сторону украинских властей. Он говорит, что Минские соглашения должны действовать, но при этом в Москву не едет. Везде поездил: Варшава, Киев, Вильнюс, даже в Минск приехал. И продолжает в таком же духе, извините, "болтать". А в Киеве продолжают ждать: мол, приедет Волкер, и у Москвы проблем прибавится. Я пытался выяснить у них, что это за "невероятное оружие" — Курт Волкер, что его надо бояться. Мне говорят о какой-то супержесткости. Но, по-моему, дальше уже некуда. Это уже сфера геополитической психологии. Америку все боятся, а русские не боятся, и это вызывает бурное возмущение", — сказал Андрей Суздальцев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!