Мнение: те, кто хочет "удушить" Приднестровье, не учитывают два фактора

Вывод российских миротворцев из Приднестровья спровоцирует начало войны в регионе, заявили в Тирасполе. Политолог Андрей Сафонов в эфире радио Sputnik рассказал, как в Приднестровье оценивают нынешнюю ситуацию.

Вывод российских миротворцев из Приднестровья спровоцирует начало войны в регионе, заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Ранее постпред Молдавии при ООН Виктор Морару направил в секретариат организации письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о выводе из страны иностранных военных.

На территории Приднестровья расположена Оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

"Мир на нашей земле обеспечивают миротворческие силы, прежде всего – Российской Федерации. И если убрать миротворцев, будет война. По решению Конституционного суда Молдовы эти земли признаются оккупированными. А значит, можно применить военную силу. Тирасполь выступает за сохранение миротворцев – это тема для нас необсуждаемая", – заявил Вадим Красносельский газете "Известия".

Ранее инициативу правительства Молдавии прокомментировал президент республики Игорь Додон, назвав ее "пустым пиар-ходом"; вместо этого он предложил кабмину сосредоточиться на восстановлении доверия между Тирасполем и Кишиневом.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, со своей стороны, заявил, что инициатива правительства Молдавии "не будет способствовать мирному процессу, который был давно учрежден в формате 5+2 (с участием Молдавии и непризнанной Приднестровской Молдавской республики как сторон конфликта, России, Украины, ОБСЕ как посредников, Евросоюза и США как наблюдателей – ред.)".

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафонов в эфире радио Sputnik объяснил, почему в Тирасполе негативно восприняли инициативу правительства Молдавии в ООН.

"Надо учитывать, что и Оперативная группа российских войск, и миротворческие силы составляют именно тот военный костяк, каждая часть которого – каждая по-своему – бережет мир на берегах Днестра. В том случае, если хотя бы одна составная часть будет "выведена из игры", расстановка сил сразу изменится, а это чревато соблазном напасть на Приднестровье и решить проблему военным путем. Именно поэтому Тирасполь решительно выступает и против замены миротворческого формата, и против вывода Оперативной группы российских войск", – отметил Андрей Сафонов.

В то же время, по его словам, "никто в Тирасполе не впадает в панику".

"В конечном счете, те, кто хочет "удушить" Приднестровье, недооценивают два фактора. Первый – это сопротивляемость самого Приднестровья, обладающего неплохим экономическим и военным потенциалом. Второй – это поддержка мира в регионе со стороны Российской Федерации. Во всяком случае, никто в Тирасполе не впадает в панику, хотя люди осознают реальность угроз", – сказал Андрей Сафонов.

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