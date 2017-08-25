Эксперт: беспилотники попадают к сирийским боевикам по скрытым каналам

В Генштабе РФ рассказали о способах ведения террористами боевых действий в Сирии. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что боевики при этом используют не только трофейное оружие, но и более современную технику.

Террористы в Сирии размещают артиллерию и бронетехнику рядом со школами, больницами и мечетями, чтобы избежать ударов авиации, заявил начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Игорь Коробов.

"Бронетехника и артиллерия размещаются в жилых кварталах вблизи больниц, школ, мечетей и других социально значимых объектов с целью избежать уничтожения ударами авиации", – сказал Коробов на круглом столе в ходе форума "Армия-2017".

По его словам, чтобы удержать захваченные населенные пункты, террористы, как правило, организуют систему очаговой обороны. Здания соединяются тоннелями и подземными ходами сообщения, что позволяет скрытно проводить перегруппировку и перебрасывать резервы.

При захвате населенных пунктов штурмовые группы боевиков на автомобилях повышенной проходимости с установленным вооружением при поддержке бронетехники, как правило, внезапно атакуют противника одновременно с нескольких направлений. "Их задача – прорвать оборону, часто с использованием начиненных взрывчаткой автомобилей, управляемых смертниками, вклиниться в боевые порядки противника и закрепиться до подхода основных сил", – пояснил главный военный разведчик.

Также террористы "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"* часто применяют скоротечные удары по отдельным объектам, которые, как правило, завершаются немедленным отходом на исходные позиции.

По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, в руках у террористов в Сирии находится как трофейное, так и более современное оружие.

"В провинции Идлиб боевики "ан-Нусры"* усилили свои позиции. То есть они выдавили значительную часть протурецких боевиков, захватили столицу провинции, и сейчас на них ориентируется значительная часть группировок боевиков в Идлибе. Но полностью провинцию они не контролируют. Это такая междоусобная война, которая, впрочем, не исключает борьбы против Асада, которую "ан-Нусра"* постулирует как свою основную цель. Что касается вооружений, они имеют как различное трофейное оружие, захваченное в различных боях, так и более современные вооружения, те же беспилотники, которые попадали в Сирию в основном по линии скрытых каналов вооружения террористов", – сказал Борис Рожин в эфире радио Sputnik.

Как сообщил на круглом столе в рамках форума "Армия 2017" начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков, террористы в Сирии все активнее используют самодельные беспилотники-"камикадзе".

По мнению Бориса Рожина, такие беспилотники вполне могут быть использованы боевиками не только для разведки.

"Понятно, что они (самодельные беспилотники) уступают полноценным армейским беспилотникам. Но они годятся как для ведения разведки и корректировки огня, так и для "бомбометания", когда на беспилотники вешают какие-нибудь гранаты, мины, и они сверху сбрасывают их на противника. Такая тактика отрабатывалась еще в Мосуле. Так что помимо стандартных средств ведения войны, боевики стараются использовать какие-то более современные технологии, оборудуя их под свои нужды", – сказал военный эксперт.

*Террористические организации, запрещенные в России

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