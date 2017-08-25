Военный политолог: в Идлибе боевики готовы менять тактику

Около девяти тысяч боевиков пытаются захватить сирийскую провинцию Идлиб, сообщили в Генштабе. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что террористы неслучайно активизируют действия против "умеренной" оппозиции.

Около девяти тысяч террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* пытаются захватить сирийскую провинцию Идлиб, заявил начальник главного управления Генерального штаба генерал-полковник Игорь Коробов.

"В настоящее время террористы стремятся взять под свой контроль всю ее территорию, активизировав боевые действия против формирований "умеренной" оппозиции", – сказал Коробов в ходе форума "Армия-2017".

По его словам, бандгруппам "ан-Нусры"* удалось нанести существенные потери группировке "Ахрар аш-Шам"* и занять доминирующее положение в районе. При этом радикальная часть отрядов оппозиции, стремясь избежать полного уничтожения, перешла на сторону террористов.

"Нельзя исключить, что таким образом лидеры "Джебхат ан-Нусры"* пытаются на данном этапе не допустить создания зоны деэскалации в этой части Сирии и тем самым сорвать процесс мирного урегулирования конфликта", – заключил главный военный разведчик.

Коробов отметил, что общая численность "Джебхат ан-Нусры"* в Сирии превышает 15 тысяч террористов, большинство из которых местные жители. Группировка контролирует значительную часть провинции Идлиб. Кроме того, ее отряды активно действуют в провинции Хомс, пригороде сирийской столицы Восточная Гута и на юге Сирии, в районах административных центров провинций Кунейтра и Даръа.

По его словам, в отличие от ИГ* лидеры "Джебхат ан-Нусры"* выступают не за создание исламского халифата от Марокко до Малайзии, а в первую очередь за смену режима Башара Асада и установление в Сирии шариатского государства.

Ранее в Генштабе отмечали, что российская группировка совместно с правительственными войсками сосредоточили основные силы на разгроме боевиков "Исламского государства"* в районе Дейр-эз-Зора.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что правительственные войска при поддержке ВКС России довольно успешно решают задачу по уничтожению боевиков, однако те меняют тактику.

"Надо учитывать, что боевики готовы менять направление, тактику, перетекать из одного места в другое. А также активизироваться против "умеренной" оппозиции, поскольку так они чувствуют себя значительно увереннее, чем в борьбе против правительственных войск. И здесь могут быть всевозможные тактические замыслы со стороны боевиков, чтобы расширить территорию своего влияния", – сказал Андрей Кошкин.

Поэтому, считает он, правительственным войскам нельзя расслабляться.

"Нельзя расслабляться, оставлять без внимания направления, в которых концентрируются боевики. Как, например, было с Пальмирой, когда правительственные войска активно взялись за освобождение Алеппо. Получилось, что более пяти тысяч боевиков сконцентрировались и захватили город повторно. Так что на сегодняшний день нельзя сказать, что все легко, что правительственные войска готовы поставить точку. Приходится активно бороться, сдерживать террористов по всем направлениям и решать сложнейшие тактические задачи по возможному прорыву боевиков в направлениях, где находится "умеренная" оппозиция", – отметил военный эксперт.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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