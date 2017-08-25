США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Военный политолог: в Идлибе боевики готовы менять тактику

17:1525.08.2017
(обновлено: 17:16 25.08.2017)
01480
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПровинция Идлиб в СирииПровинция Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Около девяти тысяч боевиков пытаются захватить сирийскую провинцию Идлиб, сообщили в Генштабе. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что террористы неслучайно активизируют действия против "умеренной" оппозиции.

Около девяти тысяч террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* пытаются захватить сирийскую провинцию Идлиб, заявил начальник главного управления Генерального штаба генерал-полковник Игорь Коробов.

"В настоящее время террористы стремятся взять под свой контроль всю ее территорию, активизировав боевые действия против формирований "умеренной" оппозиции", – сказал Коробов в ходе форума "Армия-2017".

Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Мнение: вариантов получить где-то дополнительную поддержку у ИГИЛ* уже нет
По его словам, бандгруппам "ан-Нусры"* удалось нанести существенные потери группировке "Ахрар аш-Шам"* и занять доминирующее положение в районе. При этом радикальная часть отрядов оппозиции, стремясь избежать полного уничтожения, перешла на сторону террористов.

"Нельзя исключить, что таким образом лидеры "Джебхат ан-Нусры"* пытаются на данном этапе не допустить создания зоны деэскалации в этой части Сирии и тем самым сорвать процесс мирного урегулирования конфликта", – заключил главный военный разведчик.

Коробов отметил, что общая численность "Джебхат ан-Нусры"* в Сирии превышает 15 тысяч террористов, большинство из которых местные жители. Группировка контролирует значительную часть провинции Идлиб. Кроме того, ее отряды активно действуют в провинции Хомс, пригороде сирийской столицы Восточная Гута и на юге Сирии, в районах административных центров провинций Кунейтра и Даръа.

По его словам, в отличие от ИГ* лидеры "Джебхат ан-Нусры"* выступают не за создание исламского халифата от Марокко до Малайзии, а в первую очередь за смену режима Башара Асада и установление в Сирии шариатского государства.

Ранее в Генштабе отмечали, что российская группировка совместно с правительственными войсками сосредоточили основные силы на разгроме боевиков "Исламского государства"* в районе Дейр-эз-Зора. 

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что правительственные войска при поддержке ВКС России довольно успешно решают задачу по уничтожению боевиков, однако те меняют тактику.

"Надо учитывать, что боевики готовы менять направление, тактику, перетекать из одного места в другое. А также активизироваться против "умеренной" оппозиции, поскольку так они чувствуют себя значительно увереннее, чем в борьбе против правительственных войск. И здесь могут быть всевозможные тактические замыслы со стороны боевиков, чтобы расширить территорию своего влияния", – сказал Андрей Кошкин.

Поэтому, считает он, правительственным войскам нельзя расслабляться.

"Нельзя расслабляться, оставлять без внимания направления, в которых концентрируются боевики. Как, например, было с Пальмирой, когда правительственные войска активно взялись за освобождение Алеппо. Получилось, что более пяти тысяч боевиков сконцентрировались и захватили город повторно. Так что на сегодняшний день нельзя сказать, что все легко, что правительственные войска готовы поставить точку. Приходится активно бороться, сдерживать террористов по всем направлениям и решать сложнейшие тактические задачи по возможному прорыву боевиков в направлениях, где находится "умеренная" оппозиция", – отметил военный эксперт.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена