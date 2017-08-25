Эксперт: сеть станций спутниковой связи предотвратит инциденты в небе Сирии

Российские военные наладили в Сирии сеть станций спутниковой связи. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что тем самым обеспечена возможность оперативного взаимодействия российских и американских военных.

Российские военные наладили в Сирии устойчиво работающую сеть станций спутниковой связи, сообщил начальник главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Халил Арсланов.

"Наземная группировка станций спутниковой связи возросла в три раза, повышена мощность ретрансляторов, проведена работа по переориентации антенных систем спутников связи военного и двойного назначения, а также увеличен арендуемый ресурс", – рассказал он.

По словам генерала, при создании сети спутниковой связи в Сирии были свои особенности: прежде всего, это низкая пропускная способность и так называемые "мертвые зоны" на территории покрытия спутниковой связи. Поэтому особенно были востребованы переносные и мобильные станции спутниковой связи.

Также российские специалисты организовали и провели работу по увеличению площади покрытия и восстановлению стационарных базовых станций системы связи "Тетра". "Для повышения устойчивости и надежности данной сети был решен вопрос и организовано применение мобильных базовых станций на отдельных, наиболее важных направлениях", – подчеркнул Арсланов.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что обеспечена возможность оперативного взаимодействия российских и американских военных.

"Такого рода связь имеет военно-политическую необходимость, поскольку действия российских ВКС и коалиции во главе с США в Сирии подразумевают соприкосновение этих сил в определенных районах, где ведут операции те и другие. Существуют определенные договоренности о предотвращении инцидентов в воздухе, что требует оперативного взаимодействия российских и американских военных, а, значит, хорошей связи, чтобы избежать случаев, когда информация задерживается или не может быть передана. Развитие спутниковой и мобильной связи на территории Сирии облегчает такого рода контакты и снижает вероятность инцидентов, которые могут иметь серьезные военно-политические последствия", – сказал Борис Рожин.

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