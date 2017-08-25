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Мнение: Киев сможет модернизировать ВСУ под НАТО только при одном условии

15:1925.08.2017
(обновлено: 15:23 25.08.2017)
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© REUTERS / Gleb GaranichВоеннослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
США усилят сотрудничество с Украиной, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис во время визита в Киев. Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik назвал визит американского министра обороны в украинскую столицу "показательным актом".

Вашингтон намерен усилить отношения с Киевом на стратегическом уровне, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис накануне перед переговорами с украинским коллегой Степаном Полтораком.

Министр обороны США Джеймс Мэттис во время совместной пресс-конференции с Петром Порошенко в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Михаил Палинчак
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Военный эксперт: США вряд ли будут поставлять Украине летальное оружие
"Мы видим, через какие трудности проходит ваша страна, и у нас есть намерения усилить отношения на стратегическом уровне на благо народа Украины и для поддержания мира и стабильности", – приводит его слова пресс-служба Минобороны Украины.

Мэттис в среду, 23 августа, прибыл в Киев. В четверг он встретился с президентом страны Петром Порошенко и принял участие в военном параде ко Дню независимости Украины. Мэттис пообещал Порошенко, что США и дальше будут помогать Украине в защите страны, а также продолжат оказывать давление на Россию, чтобы "принудить ее к уважению Минских соглашений". Министр заверил, что Вашингтон никогда не признает вхождение Крыма в состав России.

Кроме того, Мэттис заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия. Киевские власти безуспешно добивались у США подобных поставок на протяжении последних трех лет.

Политолог Олег Онопко считает, что визит Джеймса Мэттиса на Украину, в первую очередь, призван был подчеркнуть солидарность Вашингтона с Киевом, но лишь на уровне "символической политики".

"Скорее всего, будет осуществляться более интенсивная политическая поддержка. И военный парад в Киеве в очередной раз закрепил, что на уровне символической политики Вашингтон и киевские власти действуют достаточно синхронно. США всячески декларируют свою солидарность с Киевом, и визит Мэттиса  – это, в первую очередь, такой показательный акт, который продемонстрировали США. Что касается, допустим, возможного размещения каких-то американских подразделений на территории Украины, то это следует исключить – американцы не будут ввязываться в вооруженный конфликт в Восточной Европе. А вот экономическая помощь, техническая будет осуществляться и будет только нарастать", – сказал Олег Онопко в эфире радио Sputnik.

Ранее глава Пентагона заявил, что США ожидают от Вооруженных сил Украины полного соблюдения стандартов НАТО.

По мнению Олега Онопко, на данном этапе переход ВСУ на стандарты НАТО просто невозможен.  

"Украина пытается модернизировать свои вооруженные силы под стандарты НАТО уже многие годы. И требования качественной трансформации ВСУ выставляются как европейскими, так и американскими партнерами Киева достаточно давно. Украина систематически не выполняет эти требования, и даже не в силу того, что Киев не хочет этого делать, а в силу отсутствия материальных ресурсов. Вот если американцам удастся одновременно предоставлять помощь и обеспечить достаточно высокий темп борьбы с коррупцией в ВСУ и в ВПК, тогда можно будет говорить о приведении армии Украины к стандартам НАТО. Но на данный момент сложно представить себе, что Киев сможет модернизировать свои войска под эти стандарты", – считает политолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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