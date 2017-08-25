Военный эксперт: операция ВКС в Сирии – лучшая реклама для нашей техники

В Подмосковье проходит Третий международный военно-технический форум "Армия-2017". Военный эксперт Дмитрий Литовкин в рамках форума рассказал радио Sputnik об интересе, который проявляют иностранные покупатели к российской военной технике и вооружению.

Третий международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит с 22 по 27 августа на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье, во всех военных округах и на Северном флоте. В нем участвуют более тысячи предприятий и организаций и свыше 100 иностранных делегаций высокого уровня.

В четвертый день форума запланировано шесть динамических показов, 42 круглых стола. В частности, проходит первый круглый стол на тему "Опыт применения ВС РФ в САР".

Военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в рамках форума "Армия-2017" рассказал радио Sputnik о большом интересе, который проявляют иностранцы к российской технике. По его мнению, успешная операция ВКС РФ в Сирии в данном случае является лучшей рекламой.

"Российские воздушно-космические силы участвуют в операции в Сирии, и результаты, которых добилась наша армия в ходе выполнения этой операции – самая лучшая реклама российского оружия. В Сирии сегодня отрабатываются практически все системы вооружений, которые стоят на вооружении российской армии или предполагаются к поставке на вооружение. За этой операцией следит весь мир, следят американцы, следят страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Отсюда и рождается интерес к российской технике, так как она демонстрирует: а) высокие показатели по эффективности, б) она демонстрирует высокую надежность в тех условиях, в которых она действует. Американская техника таких результатов не показывает", – сказал Дмитрий Литовкин.

Однако, по его словам, это не единственное, что привлекает иностранных покупателей в российской технике.

"Самое главное условие, которое привлекает иностранных покупателей к российской технике – это позиция России, которая никогда не увязывает поставки вооружений и военной техники с какими-то политическими условиями, чем злоупотребляют американцы. Мы знаем много фактов, когда Соединенные Штаты поставляли вооружения, но потом менялась политическая конъюнктура, и они отказывались сопровождать технически это вооружение, и оно стояло ненужным хламом. Россия себе таких вольностей не позволяет. Россия никогда не увязывает поставки вооружений и военной техники с политической конъюнктурой. Если приняты какие-то обязательства, мы их выполняем, мы поставляем технику и продолжаем диалог", – отметил военный эксперт.

По словам Дмитрия Литовкина, интерес к российскому оружию проявляют не только давние российские партнеры.

"Можно по тому же форуму "Армия-2017" посмотреть интерес иностранных делегаций к российскому вооружению. Тут есть не только наши прямые партнеры, с которыми мы давно сотрудничаем – Индия, Китай. Здесь есть новые государства, которые только-только входят на этот рынок и начинают интересоваться российским оружием. В том числе здесь присутствуют и представители западных натовских государств, которые не имеют с нами прямых военных контактов, но они все равно должны контролировать эту ситуацию", – сказал военный эксперт.

Он отметил, что даже страны, предпочитавшие раньше западные вооружения, сегодня хотят сотрудничать с Россией.

"Например, Саудовская Аравия – государство, которое было всегда проамерикански настроено, которое всегда закупало американскую или западную военную технику – сегодня проявляет интерес к российской технике. Это говорит о том, что приходит понимание, что политическая зависимость не всегда хороша для собственной безопасности, и государство все чаще обращает внимание на других игроков на международной арене, которые могут вести самостоятельную политику. Россия ведет самостоятельную политику, способна защитить своих союзников. Опять же пример Сирии, где Россия военным путем решает проблемы безопасности этого государства. И это все красноречивые примеры и поводы для многих задуматься: а что мы делаем для собственной безопасности, и с кем надо сегодня вести дела по-настоящему", – заключил Дмитрий Литовкин.