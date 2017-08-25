Адвокат о ДТП на Кубани: следствию предстоит ответить на много вопросов

На Кубани автобус с рабочими потерял управление и сорвался в море, погибли, по меньшей мере, 17 человек. Адвокат Владислав Кочерин в эфире радио Sputnik отметил, что пока вопрос о виновности или невиновности водителя является открытым.

В Краснодарском крае автобус, перевозивший рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", упал в море с четырехметровой высоты. Погибли 17 человек, сообщили РИА Новости в МЧС.

Авария произошла в районе поселка Волна. По неустановленным причинам автобус съехал с трассы и сорвался в воду. По последним данным, удалось спасти 33 человека. Возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По данным МЧС, автобус принадлежит компании, которая в поселке Волна ведет строительство пирса для компании "Таманьнефтегаз". Он перевозил вахтовых рабочих. Как рассказали РИА Новости в региональном Минтрансе, дорога, с которой упал автобус, используется для передвижения внутри порта.

Для поиска людей на месте падения автобуса дополнительно привлекли водолазов из Крыма. Из Краснодара направлен вертолет санитарной авиации с бригадой медиков для эвакуации пострадавших.

Власти Краснодарского края заверили, что готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Как сообщает kuban24.tv, губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил подготовить жилье для родных погибших рабочих.

В Краснодарский край вылетел заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. Также глава Минтранса Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика.

Адвокат Владислав Кочерин в эфире радио Sputnik подчеркнул, что установить причину трагедии может только следствие.

"Вопрос о причинах произошедшего ДТП должен быть адресован, прежде всего, водителю – возможно, он не справился с управлением. Могут быть и технические причины. То есть пока вопрос о виновности или невиновности водителя является открытым. Только путем проведения следственных мероприятий можно установить истинную причину произошедшего", – сказал Владислав Кочерин.

Он рассказал о том, кто в таких случаях может нести ответственность.

"Водитель управлял машиной, принадлежащей организации. И если по итогам следствия окажется, что водитель виноват, то вред, причиненный его действиями, рассматривается как вред, причиненный этой организацией. Поэтому все потерпевшие и пострадавшие в данном ДТП смогут предъявить требования в компенсации вреда к предприятию, в котором работал водитель. Но только при условии, что его вина будет доказана. Не исключен случай технической неисправности. Кто за нее отвечал, прошла ли машина техосмотр – вопросы остаются. Следствие должно ответить на очень много вопросов, включая состояние водителя, действовал ли он соответственно обстановке, применял ли меры экстренного торможения и так далее. По результатам экспертиз, которые входят в рамки следствия, можно будет строить выводы", – отметил адвокат.

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