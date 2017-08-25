Американист о борьбе сената с президентом: Трамп – на грани

В сенате США активизировались нападки на Дональда Трампа, пишут СМИ. Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что противостояние президента и его оппонентов в парламенте может вылиться в беспорядки в американских городах.

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл выразил сомнение в способности президента США Дональда Трампа возглавить правящую партию на промежуточных выборах в конгресс в 2018 году и на президентских выборах в 2020 году, сообщила газета The New York Times.

Как отмечает издание, Макконнелл неоднократно публично ставил под сомнение способность Трампа разобраться в сути президентских полномочий. Он также обвиняет президента в том, что он на регулярной основе критикует Республиканскую партию и порядки в сенате. Источники газеты сообщили, что в приватном порядке Макконнелл постоянно возмущается Трампом и обвиняет его в нежелании изучить основы руководства правительством страны и взаимодействия с обеими палатами конгресса. По данным источников, в настоящий момент уровень враждебности между политиками настолько высок, что они в последнее время избегают общения друг с другом.

Одним из поводов неприязни со стороны Трампа является "отказ лидера республиканцев в сенате оградить главу государства от разбирательства попыток вмешательства в ход предвыборной кампании" в США в 2016 году, уточняет издание. Перед уходом на каникулы сенат так и не смог отменить основные положения реформы медстрахования, проведенной еще экс-президентом Бараком Обамой, а это было одним из предвыборных обещаний Трампа. Президент не преминул раскритиковать Макконнелла за неэффективную работу палаты по принятию законопроектов.

Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что политическая борьба американского президента с оппонентами в сенате может вылиться в ожесточенные беспорядки в американских городах.

"Мне кажется, что Дональду Трампу нечего предъявить на парламентском уровне, поэтому он ездит по стране и обращается напрямую к своим сторонникам. Но и это не приносит ничего хорошего, потому что вызывает столкновения даже его сторонников. И здесь Трамп тоже – на грани: у этих людей – нож за пазухой, а в некоторых штатах они открыто носят оружие. Поэтому при столкновениях ситуация может быть взрывоопасной. Тупик, в который зашла борьба в парламенте, должен как-то разрешиться. Но боюсь, что он будет решаться на улицах. Страсти будут накаляться, и человек, у которого есть пистолет, наконец, не выдержит. Боюсь, что борьба на парламентской сцене выплеснется уже ранней осенью на улицы в более ожесточенном виде. Поскольку Трамп в своей стране стал неким "фокусом": мол, ты "за" Трампа или "против" Трампа. А все большие беспорядки в США возникают, когда есть такой ясный "водораздел". И Трамп стал именно таким "водоразделом"", – сказал Дмитрий Михеев.

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