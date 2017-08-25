Мнение: несмотря на "школьное" перемирие, есть тревога за жителей Донбасса

В самопровозглашенной ДНР сообщили о нарушении перемирия спустя полчаса после его начала. Как отметил в эфире радио Sputnik политический аналитик Роман Манекин, украинские военные постоянно нарушают принятые договоренности.

Оперативное командование самопровозглашенной ДНР зафиксировало нарушение украинскими силовиками перемирия, вступившего в силу с полуночи 25 августа, однако в целом обстановка на линии соприкосновения "относительно стабилизировалась".

"По состоянию на 00 часов 30 минут 25 августа отмечается относительная стабилизация по линии соприкосновения. Но, между тем, был зафиксирован обстрел западных окраин Донецка из крупнокалиберного стрелкового оружия ", – сказал РИА Новости представитель оперативного командования ДНР.

Комментарием украинской стороны РИА Новости не располагает.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта – обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

Политический аналитик Роман Манекин в эфире радио Sputnik отметил, что украинские военные постоянно нарушали ранее принятые договоренности, в частности, о "хлебном" перемирии, объявленном на период сбора урожая.

"Буквально на днях в поселке Спартак сгорели 11 домов, только за последний месяц ранена женщина в грудную клетку, у старика оторвало ногу, был ранен ополченец, который работает под позывным "Дэка", был контужен глава города Горловки. При этом говорится, что существовало некое "хлебное" перемирие. Да ни одного дня не было без обстрелов, об этом ежедневно пишут в социальных сетях. Боюсь даже предположить, что будет в "школьное" перемирие. Есть сведения о перемещении войсковых соединений, о том, что подходят танки, подвозится оружие и боеприпасы. Поэтому, к большому сожалению, существует разрыв между договорной реальностью и реальностью, которая происходит на самом деле. Очевидно, что нам придется еще какое-то время жить в состоянии тревоги за жителей Донбасса", – сказал Роман Манекин.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!