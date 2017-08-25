Мнение: Польша затевает игру, не особо надеясь на получение репараций

Варшава заявила о своем праве на немецкие репарации за Вторую мировую войну. Эксперт Эдуард Попов поделился с радио Sputnik своим мнением о том, для каких именно целей Польша использует эту тему.

Польский премьер-министр Беата Шидло заявила, что Польша обладает правом требовать от Германии репараций за ущерб, который был нанесен республике в ходе Второй мировой войны.

"Польша говорит о справедливости. Польша говорит о том, что должно быть выполнено. Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никак еще не был возмещен", – заявила Шидло на пресс-конференции в Варшаве.При этом польский премьер призвала всех критиков этой идеи "посмотреть на историю и вспомнить, что было на польской земле во время войны".

Ранее о праве Польши на немецкие репарации за ущерб, нанесенный во времена Второй мировой, заявил министр обороны страны Антоний Мачеревич.

"Это неправда, что польское государство отказалось от причитавшихся ему немецких военных репараций. Это советская колония, именуемая Польской Народной Республикой, отказалась от части репараций", – заявил он.

По итогам Потсдамской конференции 1945 года, на которой обсуждались вопросы послевоенного урегулирования и территориальные претензии, Польше отошли отторгнутые от побежденной Германии Померания, Силезия и 2/3 Восточной Пруссии. Однако Польша потеряла территории в Белоруссии и на Западной Украине.

По мнению ведущего научного сотрудника Института русского зарубежья Эдуарда Попова, для Варшавы вопрос репараций – это инструмент дипломатической борьбы.

"Польша обладает богатым и разносторонним опытом использования исторических оснований для решения политических и экономических целей. Думаю, она затевает эту операцию, не особо надеясь на получение репараций. Для нее это инструмент информационной, дипломатической борьбы. Еще в довоенный период Польша сформировала образ страны как "невинной жертвы" своих соседей: Австрийской империи (будущая Австро-Венгрия), Пруссии (будущая Германия) и Российской империи (впоследствии СССР). Они якобы разорвали бедную, несчастную Польшу. В польском историческом сознании сформировался комплекс жертвы и комплекс невинности: мол, Польша всегда права, она всегда несла свет цивилизации", – сказал Эдуард Попов в эфире радио Sputnik.

Эксперт предположил, для каких политических целей Варшава может использовать тему репараций.

"С одной стороны, это мобилизация националистического общественного мнения в самой Польше. Потому что есть сильная оппозиция правящей партии "Право и справедливость", и эта оппозиция поддерживается Брюсселем. Поэтому этой партии выгодно мобилизовать националистический электорат. Беспроигрышный вариант – использовать исторические обиды и вину Европы перед Польшей. Есть и другое возможное объяснение: Польша – "троянский конь" США внутри ЕС. Она постоянно поддерживает тонус в отношениях с Германией. Хотя Польша экономически зависит от западной соседки, но политически постоянно поддерживает напряженность. И тем самым выполняет миссию, возложенную на нее со стороны Вашингтона. Потому что Германия – это конкурент США во влиянии на Европейском континенте", – считает Эдуард Попов.

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