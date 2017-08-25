Аналитик о передаче РФ данных по MH17: достучаться до Запада будет сложно

Россия передала свои данные следствию по крушению MH17. Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что факты и объективная реальность вряд ли будут восприняты на Западе.

Россия передала международной группе следователей новые данные с радаров о крушении Boeing 777 компании Malaysia Airlines в Донбассе. Об этом сообщается на сайте голландской прокуратуры.



В заявлении говорится, что Совместная следственная группа, занимающаяся выяснением причин катастрофы, направила в Москву запрос о предоставлении необходимой информации и получила от России "дополнительные данные и инструкции по их расшифровке".Также отмечается, что новый пакет информации должен соответствовать принятому в Европе формату передачи данных наблюдения ASTERIX. Ранее, по утверждениям прокуратуры Нидерландов, Россия отказывалась переводить информацию в стандарт Европейской организации по безопасности воздушной навигации.

Ранее Москва уже передавала иностранным экспертам данные о крушении MH-17, однако в январе этого года голландская сторона заявила, что не смогла их расшифровать и обратится с новым запросом к российским властям.

Boeing 777 компании Malasia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек.

Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что самолет был сбит с помощью комплекса ПВО "Бук" с территории, подконтрольной ополченцам.

В МИД России указывают на предвзятость следствия, выводы которого основаны на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, которая контролируется силовиками.

Политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia.ru Руслан Осташко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что российские данные по крушению MH17 не будут восприняты на Западе.

"Запад устроило бы только одно показание со стороны России: якобы мы поставили "Бук", которым ополченцы сбили "Боинг". Все остальные факты, документы, доказательства не будут восприниматься. Потому что объективные факты и объективная реальность – это никому не нужное на Западе российское изобретение. На Западе давно живут по принципу: если факты мешают той точке зрения, которая им выгодна, то это проблема фактов. Эксперимент с ракетой "Бук", который проводил "Алмаз-Антей", прекрасно доказывает, что ополченцы не могли этого сделать физически. Какие еще требуются доказательства? И я уверен, что если бы хоть что-то было, что может доказать виновность России, то эти документы давно были бы опубликованы. Конечно, желание доказать свою правоту со стороны России – это нужные и правильные шаги, этим надо заниматься. Но достучаться до Запада будет сложно", — сказал Руслан Осташко.

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