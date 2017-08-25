Мнение: "акустические атаки" на дипломатов США на Кубе - глупая версия

В Госдепе сообщили, что на Кубе пострадали 16 американских дипломатов из-за "акустической атаки". Политолог Николай Шлямин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эта версия - из области фантастики.

Шестнадцать сотрудников американского посольства пострадали в результате инцидентов на Кубе, сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Как сообщалось ранее, в американском дипломатическом ведомстве полагают, что некоторые сотрудники американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. Телеканал CBS News со ссылкой на данные медэкспертизы сообщал, что дипломатам из Канады и США был поставлен диагноз "легкая черепно-мозговая травма".

Выступая в четверг на брифинге, Науэрт отказалась говорить о природе инцидентов, о том, кто мог стоять за ними и каково состояние пострадавших.

"Я не могу вам сказать, кто причастен к этому. Расследование продолжается. Мы хотим найти виновных и привлечь их к ответственности", — прокомментировала она.

Науэрт также добавила, что "источник инцидентов" обнаружить пока не удалось.

Политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что версия об "акустических атаках" на Кубе – "из области фантастики".

"Все эти заявления об "акустических атаках" – это большая глупость. Это что-то из области фантастики. Потому что акустические атаки – это, как минимум, высокие технологии. А высокие технологии – это, как минимум, — одно из великих государств: Россия, Китай, какие-то из стран Европы или США. Поэтому эта версия нужна просто для того, чтобы в очередной раз показать "страдания" Америки за демократию. Политика – это грязное дело, и здесь все фокусы хороши", — сказал Николай Шлямин.

Эксперт обратил внимание на то, что ранее сообщалось о пострадавшем гражданине Канады.

"Все время совпадает: Канада, которая — на шаг позади, а в дипломатических выпадах — на шаг впереди США, опять вместе с Америкой страдает за правое дело (неизвестно, правда, за какое). Ситуация очень глупо преподнесена, просто по-идиотски. Если что-то есть, так будьте любезны — доказательства. А Науэрт сама заявила, что у них конкретных доказательств нет. А признаки: головная боль, тошнота, покачивания, шум в ушах, — очень сильно напоминают определенную ситуацию. Скорее всего, у дипломатов произошло отравление кубинским ромом. И, мне кажется, расследование стоит проводить в ближайшем к американскому посольству ресторане", — сказал Николай Шлямин.

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